俳優舘ひろし（75）が10日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。複数の知人から、過去のナンパが暴露された。

舘の高校時代の恋人、りみこさんから「私と歩いていても目の前をキレイな女の人が通ると、『ちょっと用事を思い出した』と言ってそのお姉さんについていくことはありました」と女性好きの一面を暴露された。

上田が「（りみこさんが）いらっしゃらないところではナンパみたいなことは結構あったんですか？」と質問すると、舘は「ちょっと、まぁ…」と苦笑い。上田は「あんのかい」とつっこんだ。

舘は「そういうのありません？」と逆質問するも、「しゃべくり」メンバーは「ないですよ」と反応した。舘は「みんなウソばっかり…」と苦笑いを浮かべて残念がった。

浪人時代の友人、須藤さんからもタレコミが届いており、「お金もなかったので、『昼飯、お茶代を女の人に払ってもらおう、それでこそモテるということなんだ』と勝手に解釈して2人で実践していました」と暴露された。

また須藤さんは「ナンパのコツは笑わせること。舘には鉄板テクがあり、僕に女性に『お地蔵さん』と（声を）かけさせ、舘が『お地蔵さんじゃないよお嬢さんだろ』とつっこんで笑わせていました」と暴露された。

舘は「寒いよね」と苦笑いし「それが僕の俳優の始まりかもしれない」と語った。