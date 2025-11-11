犬の『呼吸が苦しい』ときにする行動５選

犬が「呼吸が苦しい」と感じているときは、下記のような行動をとることがあります。紹介する行動がみられた場合は、速やかに適切な対処法を実践してください。

1.呼吸が速くなる

「ハァハァ」と呼吸がいつもより速くなっているときは、酸素がうまく取り込めずに呼吸が苦しいと感じている状態です。

激しい運動をしたときや厳しい暑さの中で散歩したときなどは、酸素が足りずにより多くの酸素を取り込もうと呼吸が速くなりますよね。「呼吸が苦しい」と感じているときは、同じような様子をみせることが多いです。

2.首を伸ばして前足を開きながら呼吸を繰り返す

「呼吸が苦しい」と感じているとき、犬は酸素を取り込もうと首を上の方へと伸ばすような仕草を見せます。喉元を開けることで酸素を取り込みやすいと考えての行動でしょう。

また、その際、より体内へと酸素を取り込めるように、前足を左右に大きく開いていることもあります。この姿勢で酸素を取り込もうと首を伸ばしながら呼吸している場合は、苦しさを感じているサインだと察してください。

3.荒い呼吸をしながら歩き回る

「ハァッ、ハァッ」と荒い呼吸を繰り返しながら、部屋の中を落ち着きなくウロウロと歩き回っていることはありませんか。これは、呼吸が苦しいためにじっとしていることができず、助けを求めるように歩きまわっている状態です。

中には、より安静に休める場所を探していたり、暑さで苦しさを感じている場合は、涼しい場所を探して歩き回っていることもあります。

4.うずくまった状態で姿勢を頻繁に変える

うずくまった状態の愛犬を見ていると、頻繁に仰向けになったり横向きになったり、またうつ伏せの状態に戻ったりと姿勢を変えている様子はみられませんか。

この行動は、呼吸が苦しいために楽に呼吸できる姿勢を探している状態です。つまり、苦しさを感じている状態なので、飼い主も一緒に楽な姿勢を探してあげてサポートしてあげましょう。

5.荒い呼吸のままぐったりと横になる

犬は息が苦しいとき、荒い呼吸を繰り返したまま、ぐったりと横になってその場から動かないことも多いです。この状態は非常に危険なので、様子を見ずにかかりつけの動物病院へ連れて行きましょう。

病院へ運ぶ際は、なるべく喉や胸元を圧迫しないように注意して運んでください。小型犬であれば、抱っこしながら呼吸しやすいように支え、中型犬や大型犬の場合は、キャリーケースなどに入れて慎重に運んであげると良いでしょう。

愛犬の呼吸に異変を感じたときの対処法

愛犬の呼吸に異変を感じたときは、まず安静にできる場所で動かず休ませてあげてください。その上で、なかなか呼吸が落ち着かない場合は、うつ伏せの状態で顎を少し高く持ち上げて、呼吸しやすいようにサポートしてあげましょう。

もしも暑い時期であれば熱中症の可能性もあるので、エアコンの設定温度を変えたり、首の付け根や脇の下などに保冷剤を当てて体を冷やしてあげたりしてください。

ただし、ぐったりしていたり唇や舌の色が青紫色に変色している、荒い呼吸が治らないなどの症状がみられる場合は、速やかに動物病院へ連れて行ってあげましょう。

まとめ

いかがでしたか。犬の呼吸が苦しいときは、紹介したような行動をとることが多いです。注意深く観察していなければ気づきにくいサインもありますが、紹介したサインを出しているときは速やかに、そして適切に対処してください。

(獣医師監修：後藤マチ子)