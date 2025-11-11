ロッテは、11月18日に、「ラミー」「バッカス」に代表されるロッテの洋酒チョコレートシリーズとして、「カルヴァドス」「洋酒薫る大人のスイーツ モンブラン」を冬季限定で発売する。「カルヴァドス」はファンの人々からの待望の声をうけ、6年ぶりの発売となる。昨年誕生の新シリーズ「洋酒薫る大人のスイーツ」からは、好評を得ていたモンブランが再登場。節約疲れなどを背景に「プチ贅沢」ニーズが増加している。癒しの手段として、夜にチョコやスイーツを楽しむ大人も増えている。チョコレートとお酒の絶妙なハーモニーで、優雅な気分と贅沢な時間を楽しんでほしい考え。

これらの製品は洋酒が入っているので、子どもやアルコールに弱い人、妊娠・授乳期の人、運転時などは遠慮してほしいという。



「カルヴァドス」

ファン待望の6年ぶりの復活となる「カルヴァドス」。フルーティーなりんごのお酒「カルヴァドス」を使用したシロップをたっぷりミルクチョコレートにとじ込めた。口いっぱいに広がる甘く芳醇なりんごのお酒とチョの味わいを楽しんでほしいという。洋酒使用は、アルコール分2.6％となる。



「洋酒薫る大人のスイーツ モンブラン」

「洋酒薫る大人のスイーツ モンブラン」は、食感も楽しいマロンを用いたモンブランに洋酒を添えてチョコにとじ込めた、ちょっぴり大人のスイーツチョコレート。昨年の品質からアルコール量を調整し、よりチョコ、マロン、洋酒のおいしさが際立つ品質を目指した。洋酒使用は、アルコール分1.1％でマロン3.6％となる

洋酒薫る大人のスイーツシリーズとは、チョコレートやスイーツに「洋酒」が調和して生まれる芳醇な風味、余韻のある味わいを楽しめる品質とのこと。ラミー・バッカスに代表される洋酒チョコファンの人にはもちろん、幅広く皆様人々におすすめしたい新シリーズとなっている。ラミー・バッカスに比べてアルコール感をやや抑えることで、洋酒チョコにあまりなじみのない人も食べやすいおいしさに仕立てた。

［小売価格］各356円前後（税込）

［発売日］11月18日（火）

ロッテ＝https://www.lotte.co.jp