トレンドマイクロ、NVIDIAとエージェンティックAI向けのセキュリティ提供
トレンドマイクロはこのほど、NVIDIAとエージェンティックAIシステム向けのセキュリティを提供すると発表した。
具体的には、Trend Vision One AI Factory EDRをNVIDIA BlueField上に展開してホストやネットワーク情報を収集・監視し、トレンドマイクロの脅威インテリジェンスと相関させて疑わしい行動を検出する。
また、Trend Vision One AI Application Security（AIガード）は、NVIDIA NeMoフレームワークの一部であるNVIDIA NeMo Guardrailsとネイティブに統合されており、LLMインタラクションのセキュリティ、安全性、正確性を確保する。
この統合により、AIファクトリーを保護するセキュリティ担当者はマイクロサービスとシンプルなAPIを通じて、マルチモーダルレールを含むAIガードレールの定義、テスト、およびオーケストレーションを簡素化できる。
NVIDIA BlueFieldにTrend Vision Oneの自律エージェントを配備
