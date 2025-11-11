2026年に公開される目黒蓮主演映画『SAKAMOTO DAYS』に、上戸彩と吉本実由が出演することが発表された。

原作は、2020年11月より集英社『週刊少年ジャンプ』にて連載を開始し、現在までに単行本は23巻刊行、全世界累計発行部数は1500万部（デジタル版を含む）を突破（2025年8月時点）する同名コミック。全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だった主人公・坂本太郎は、ある日コンビニで働く女性・葵に一目惚れをしてあっさり殺し屋を引退。結婚、娘の誕生を経て、ふくよかな体型になった坂本は「坂本商店」を営んでいたが、次々と悪党が迫り来る。愛する家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る客と戦う。1月より放送開始されたアニメは、Netflixでの全世界配信では初週にして驚異の860万回視聴を記録し、日本国内では1060万回以上の視聴数を記録。グローバルランキングでも2位、5カ国で1位、67カ国でトップ10入りを果たすなど、全世界で爆発的な人気を誇っている。

主人公である最強の殺し屋・坂本太郎役で主演を務めるのは、Snow Manの目黒。伝説の殺し屋を引退後、家族を愛する平和な日常を過ごすうちに推定体重140kgのふくよかなボディになり、圧倒的な強さと包容力を備える坂本と、本気モードになるとカロリーが大量消費され、最強の殺し屋としての片鱗を取り戻し、急激に痩せ細るスマートな坂本を演じる。ふくよかな体型の坂本を撮影する日は、毎日約4時間もの特殊メイクを行った。『銀魂』シリーズ、『今日から俺は!!劇場版』などの福田雄一が監督を務める。

上戸が演じるのは、坂本太郎（目黒蓮）に一目ぼれされ結婚した妻・坂本葵。私生活では3児の母親でもある上戸が、坂本の妻、そして一人娘の花の母親で、家族を何より大切にし、物怖じしないとても明るい性格の葵役に挑む。葵を演じた上戸は、「目黒蓮さんとの共演は今回が初めてでしたが、以前からその繊細で誠実なお芝居が大好きでした。現場でも作品に真摯に向き合う姿勢が印象的で、ご一緒できたことをとても光栄に感じています」と初共演の目黒について述べ、坂本家のシーンについては「さまざまな手法で撮影された迫力あるシーンがたくさんある中で、坂本葵の登場シーンは、コメディ要素の中にも“家庭の温かさ”を感じられる場面が詰まっていると思います」とコメントを寄せている。

また、坂本と葵の大切な一人娘・花を、『18／40～ふたりなら恋も夢も～』（2023年／TBS系）で深田恭子演じる主人公の幼少期役で俳優デビューした吉本が演じる。

なお、上戸と吉本はともに福田雄一監督作品初参加となる。

あわせて公開されたのは、笑顔の花と葵が印象的な坂本家の日常を切り取ったかのようなキャラクタービジュアル。坂本太郎が何よりも大事にし、迫り来る刺客から守る、愛する家族が写し出されている。

■コメント上戸彩（坂本葵役）原作を読ませていただき、一瞬で『SAKAMOTO DAYS』の世界観に引き込まれ、ぜひ参加させていただきたいと思いました。目黒蓮さんとの共演は今回が初めてでしたが、以前からその繊細で誠実なお芝居が大好きでした。

現場でも作品に真摯に向き合う姿勢が印象的で、ご一緒できたことをとても光栄に感じています。

さまざまな手法で撮影された迫力あるシーンがたくさんある中で、坂本葵の登場シーンは、コメディ要素の中にも“家庭の温かさ”を感じられる場面が詰まっていると思います。作品全体の中で小さなアクセントになっていれば嬉しいです。

「SAKAMOTO DAYS をどうやって実写化するの？」という疑問をお持ちの方も多いと思いますが、その答えをぜひ劇場で体感していただきたいです。 私自身も完成を楽しみにしています。（文＝リアルサウンド編集部）