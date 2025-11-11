【ファミマ×東京ばな奈】「バナナかすたあどクレープ」発売 - もちもち生地となめらかカスタード
ファミリーマートは11月11日、グレープストーンが展開する「東京ばな奈」とコラボレーションした「バナナかすたあどクレープ」(268円)を全国のファミリーマートで発売する。
東京ばな奈は、たっぷりのバナナカスタードをスポンジケーキで包みこんだ、やさしい甘さとふんわり食感が特長の生菓子で、1991年の発売以来30年以上にわたって東京みやげの定番として愛されている。
ファミリーマートでは2022年に「東京ばな奈バナナミルク」、2023年に「ワッフルコーン東京ばな奈」、2024年に「東京ばな奈プリン」を発売し好評を博した。4年目となる今年は、東京ばな奈とファミリーマートの手づくりデザートとのコラボレーションが実現。東京ばな奈の味わいをイメージしたクレープを発売する。なめらかなバナナカスタードと、コクのあるバナナホイップ、ふわふわのスポンジ生地を合わせ、もちもち食感のクレープ皮で包み込んだ。まるで東京ばな奈を食べているかのような味わいとなっている。
