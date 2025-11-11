全日本空輸（ANA）は、ANAマイレージクラブの国内線特典航空券を、通常より少ないマイル数で交換できる「今週のトクたびマイル」の、11月13日から18日まで搭乗分の対象路線を発表した。

予約期間は11月12日から18日まで。対象路線と片道あたりの必要マイル数は以下の通り。

・3,500マイル

東京/羽田〜秋田・庄内・八丈島線、大阪/伊丹〜福岡・大分線、札幌/千歳〜稚内・釧路線、福岡〜宮崎線、石垣〜宮古線

・5,500マイル

東京/羽田〜旭川・釧路・岩国・米子・徳島・高松・福岡・佐賀・熊本線、大阪/伊丹〜青森・福島・沖縄/那覇線、名古屋/中部〜仙台・長崎・宮崎線、札幌/千歳〜仙台線、福岡〜沖縄/那覇線、沖縄/那覇〜松山・岩国線

・7,500マイル

名古屋/中部〜石垣線、沖縄/那覇〜新潟線

「今週のトクたびマイル」は、通常は1区間6,000マイルから交換できる国内線特典航空券を、3,000マイルから交換できるキャンペーン。キャンペーンで発券した航空券は予約便に限り有効で、予約変更は対象搭乗期間内かつ同一区間にのみ可能。払い戻し時には3,000マイルの手数料が必要となる。