「８日間で３度目の超絶パフォならず」「彼もスーパーマンではない」好調の28歳日本人に地元メディアが厳しい指摘…14戦無得点の日本代表FWにも辛辣「すぐに消えた」
３試合連続の超絶パフォーマンスとはならなかった。だが、それは不思議なことでもないだろう。
11月８日に行われたチャンピオンシップ（イングランド２部）の第15節で、日本代表FW古橋亨梧、岩田智輝、藤本寛也が所属するバーミンガムは、敵地でミドルスブラに１−２で敗れた。岩田は先発出場で80分までプレー。古橋は56分から途中出場している。藤本はベンチ外だった。
開幕から15試合連続でスタメンに名を連ねた28歳の岩田は、ここ２試合でチームに大きく貢献していた。１日の13節ポーツマス戦では１得点・１アシストを記録。４日の前節ミルウォール戦でも、２試合続けて４−０と大勝したバーミンガムを支えたとして高く評価されていたところだ。
だが、この日のバーミンガムは先制を許すと、一度は追いついたものの、ハーフタイム突入直前に追加点を献上。後半も同点ゴールを奪うに至らず、３試合ぶりの黒星を喫した。
それもあり、専門サイト『BirminghamLive』は、採点記事で岩田について、「結局のところ、イワタもスーパーマンではない」と伝えている。
「８日間で３度目となる超絶パフォーマンスを見せることはできなかった。ポジションはとれていたが、ミドルスブラ戦では最後の局面で落胆に終わった」
岩田につけられた採点は及第点と言える６点だった。それでも辛口なのは、期待の裏返しと言えるだろう。
なお、同メディアは開幕15戦（出場は14試合）無得点となった古橋にも６点を与えたものの、「左サイドでチームを前進させた場面が一度あったが、ミドルスブラがうまくマネジメントした試合ですぐに消えることとなった」と手厳しかった。
11位に転落したバーミンガムは、インターナショナルブレイクをはさみ、22日の次節で降格圏に沈んでいるノーリッジと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】国内でガーナ＆ボリビアと対戦！年内最後の親善試合に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
