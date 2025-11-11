『ディズニー・クリスマス』開幕 TDSでミッキー＆ダッフィーらが海上からあいさつ 華やかな“船上グリーティング”に歓声
東京ディズニーランド（TDL）と東京ディズニーシー（TDS）では、11日から12月25日までスペシャルイベント『ディズニー・クリスマス』を開催している。期間中は、両パークをはじめ、ディズニーホテルやディズニーリゾートライン、イクスピアリでもクリスマス限定のプログラムを展開し、東京ディズニーリゾート全体でホリデーシーズンを盛り上げている。
【写真全89枚】10年ぶり新パレード！ TDL『トイズ・ワンダラス・クリスマス！』
TDSでは、メディテレーニアンハーバーで『ディズニー・クリスマス・グリーティング』を公演。赤と緑のクリスマスらしいコスチュームに身を包んだミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、デイジーダック、ダッフィー、シェリーメイ、サンタクロースがオーナメントで華やかに装飾された船に乗って登場する。
このグリーティングは、東京ディズニーシーのクリスマスシーズンを象徴する人気プログラムのひとつ。ミッキーたちはクリスマスソングに合わせて、ゲストに向かって手を振ったり、軽やかに踊ったりと、笑顔あふれる時間を演出する。海上ならではのロマンチックな雰囲気の中で、ディズニーの仲間たちとともに特別なひとときを楽しめる内容となっている。
◆『ディズニー・クリスマス・グリーティング』
出演キャラクター：ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、デイジーダック、サンタクロース、ダッフィー、シェリーメイ
公演時間：約15分
