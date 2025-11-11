キャストが豪華だと思う「2025年秋ドラマ」ランキング！ 『ザ・ロイヤルファミリー』を抑えた1位は？
All About ニュース編集部は10月23〜24日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「2025年秋ドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。
2025年の秋ドラマは大作が多く、さまざまな有名俳優が作品に出演中です。そこで、この記事では「キャストが豪華だと思う2025年秋ドラマ」ランキングの結果をお届けします。
2位に選ばれたのは、『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）でした。日曜劇場枠にて放送されているドラマで、妻夫木聡さんが主演を務め、早見和真さんの同名小説（新潮社）を原作としています。
競馬の世界を舞台とした作品で、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語が描かれるドラマです。妻夫木さんと共演するのは、佐藤浩市さん、松本若菜さん、沢村一樹さん、黒木瞳さん、小泉孝太郎さんなど演技派ばかり。さらに、Snow Manの目黒蓮さんが物語のキーマンとして出演し、武豊さんなど現役騎手も登場して大きな話題を集めています。
回答者からは、「実力のある演技派ばかりいるから」（50代女性／埼玉県）、「さすが日曜劇場！ みなさんの演技が光っていてドラマの世界にのめり込んでしまいます」（30代女性／栃木県）、「妻夫木さんと佐藤浩市さんだけでも豪華なのに今人気の目黒蓮までいるのは豪華すぎます」（50代女性／京都府）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのは、『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系）でした。三谷幸喜さんが25年ぶりに民放のゴールデン・プライム帯で連続ドラマ脚本を務める話題作で、主演は菅田将暉さんが担当。1984年の渋谷を舞台にしたストーリーとなり、三谷さんの半自伝的要素を含んだ青春群像劇が描かれています。
作品には、菅田さんのほかに主要キャストとして二階堂ふみさん、神木隆之介さん、浜辺美波さんなど主役クラスの俳優が出演。そのほかにも、アンミカさんや菊地凛子さん、市原隼人さんなど個性豊かな俳優が勢ぞろいしています。
回答者からは、「有名な役者が次々と目まぐるしく出演する展開に驚いています」（60代女性／滋賀県）、「いまをときめく人気俳優さんがたくさん出ていて豪華である」（40代男性／兵庫県）、「誰が主役になってもおかしくないくらいの人たちが集まってるので、どの場面も見応えある」（30代女性／栃木県）などの意見が寄せられました。※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
