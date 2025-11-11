桃井かおり、手作りカレーの“おうちごはん”に反響「目玉焼きが可愛い」「おいしい!!間違いない!!」「器も食欲上がる」
俳優の桃井かおりが10日、自身のインスタグラムを更新。手作りカレーの“わが家の夕食”を公開し、ファンから「おいしそう」と反響が寄せられている。
【写真】「目玉焼きが可愛い」「器も食欲上がる」 桃井かおりの手作りカレー
桃井は「レンティル豆カレー!なんだわ〜目玉焼き付けてみました〜家ご飯ならもうなんでも！でもいい 我が家の夕食」とつづり、黄色い縁取りのプレートに盛りつけられたカレーの写真を投稿。レンティル豆（レンズ豆）を使ったヘルシーなカレーに、目玉焼きとキャベツ、ポテトを添えた彩り豊かな一皿を紹介した。
フォロワーからは「目玉焼きが可愛い」「お皿との彩りが美人で」「器も食欲上がる」「サイコー!!美味しい!!間違いない!!」「写真から香ばしい匂いが漂ってきそう」「かおりさん、お上手！」など、称賛と温かいコメントが相次いでいる。
