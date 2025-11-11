歌舞伎俳優の中村芝翫（60）の妻でタレントの三田寛子（59）が11日、自身のインスタグラムを更新。自身の婚約会見時のショットを披露した。

「橋之助と愛未ちゃんが婚約発表をさせて頂きみなさまから温かいお祝いやお励ましの御言葉を頂戴してありがとうございます」と前日行われた長男の歌舞伎俳優・中村橋之助と元乃木坂46で女優の能條愛未の婚約会見に触れ「二人は感謝の気持ちを胸に初心を大切に頑張れることでしょう どうぞ宜しくお願い申し上げます」と記した。

また「昨夜古いアルバムを引っ張り出してながめていました」と自身の婚約会見時の着物姿のショットをアップ。「34年前 私が婚約発表会見で身につけた着物を愛未ちゃんがこの度着てくれたのでした」と明かした。

「この着物を選んでくれたのは七代目中村芝翫であった義父で 実家の両親が仕立てて娘の晴れ舞台を整えてくれ 未熟者の2人のスタートは愛情に包まれ感謝と緊張で頭が真っ白でした」と振り返ると、橋之助と能條については「ご贔屓下さる皆様や支えて下さる関係者の皆様 一門みんなに愛されるように2人で努力していってほしいです」とエールを送った。

「会見の写真二人からもらったら投稿させて頂きます！」と締めた。

三田の投稿に、フォロワーからは「寛子さん、美しい そしてこのお着物も、今も輝きを保ってますね！」「素敵なお着物の歴史ですね」「あらためて、おめでとうございます 寛子ちゃんの婚約会見の時のお着物なんですね！ステキだなぁ」「寛子さんが婚約時に身に着けてた着物を愛未さんが着用してるとは夢のようですね。昨日の会見を見て幸せな気持ちになりました」といった反響が寄せられている。