東野圭吾ドラマ『雪煙チェイス』豪華新キャストを発表
東野圭吾の同名小説を原作にしたスペシャルドラマ『雪煙チェイス』（NHK総合）が、2026年1月2日・3日の午後10時から2夜連続で放送されることが決定した。主演は細田佳央太とムロツヨシのW主演。さらに新たな出演者として仲間由紀恵、醍醐虎汰朗、恒松祐里の出演も発表された。
【写真】豪華なキャスト陣を一挙紹介！
殺人の容疑をかけられた大学生が、自身の“アリバイの証人”を探すために日本最大級のスキー場に向かうというストーリー。雪山を舞台に、大学生と刑事、そして警視庁本部が交錯する予測不能なサスペンスエンターテインメントが展開される。
仲間はムロ演じる刑事・小杉に協力する元スキー選手で居酒屋を営むおかみ・川端由希子を演じる。醍醐は細田演じる大学生・竜実の友人で、共にアリバイの証人を探す波川省吾役。恒松は小杉とバディを組む刑事・白井琴音役を務める。
メインビジュアルのアートディレクションは金ゆんみが担当。雪山で繰り広げられる前代未聞のチェイスを、鮮やかな色使いで印象的に表現。あらすじでは、身に覚えのない強盗殺人の容疑をかけられた大学生・脇坂竜実（細田）が、唯一の証人である謎の女性スノーボーダーを捜すため、友人の波川（醍醐）と共に雪山へ向かう。一方、刑事・小杉（ムロ）は極秘で竜実を追うよう命じられ、部下の白井（恒松）と共に現地へ向かう。やがて元スキー選手の由希子（仲間）の協力を得て、雪山での逃走劇が始まる。
■コメント
＜仲間由紀恵＞
川端由希子役を演じます仲間由紀恵です。
今回、東野先生の小説の実写化に参加できて光栄です。
由希子という役は、スキー場のそばで地元に根差し生きている人物です。
私は沖縄出身なので、最初は雪の中でのお話に実感がわかなかったのですが、実際に撮影現場に入り、四方八方を雪に囲まれた世界を目の当たりにし、由希子が、これまでこんな雪の中で生きてきて、様々な体験をしてきたんだなと想像を膨らませながら撮影に臨みました。
そして、スキーにも挑戦させていただきました。
ドラマの中では、友情、色々な絆、家族への愛なども描かれています。
そのような登場人物たちの想いを感じながら、雪山でのチェイスを楽しんでいただけたらと思います。
＜醍醐虎汰朗＞
東野圭吾さん原作の作品に出演することは、ずっと憧れのひとつでした。
素敵なキャストの皆さんと共に、雪山で過ごした日々はとても刺激的で、幸せな時間でもありました。 物語は常に先の展開が読めず、雪山というロケーションだからこそ生まれた疾走感や緊張感が詰まっています。 ぜひ、そのハラハラする世界観をお楽しみください！ 個人的には、この作品のためにスノーボードをたくさん練習しましたので、そこにも注目してご覧いただけると嬉しいです！！
＜恒松祐里＞
白井琴音役を演じさせていただきました。恒松祐里です。
白井は若手の刑事で、最初はムロさん演じる先輩刑事の小杉に振り回されているのですが、徐々に自分の信念に従っていく芯のある役どころです。
ムロさんの背中を追いながらバディとして過ごした日々は夢のようで、極寒の温泉街とスキー場での撮影でしたが、寒さが吹き飛ぶくらい楽しくて温かな現場でした。
早く皆様に見ていただきたいです。放送をお楽しみに！
