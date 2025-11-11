「新たな一面すぎる！」内田理央、ハリポタ“ベラ様風”コーデを披露！ 「ミステリアスな色気が凄い」
俳優の内田理央さんは11月10日、自身のInstagramを更新。映画『ハリー・ポッター』シリーズのキャラクター風コーディネートを披露し、反響を呼んでいます。
【写真】内田理央のハリポタ“ベラ様風”コーデ
ファンからは「宇宙1の可愛さ」「ダークな感じ似合ってる〜」「つよつよ理央ぉぉ」「ミステリアスな色気が凄い」「新たな一面すぎる！」「そのまま舞台に出られるくらい素敵」「物語のワンシーンかと思った」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】内田理央のハリポタ“ベラ様風”コーデ
「物語のワンシーンかと思った」内田さんは「ハリーポッターのスタジオツアー 大好きなベラ様風のお洋服でいってきたよ」とつづり、11枚の写真を投稿。同作のキャラクター「ベラトリックス・レストレンジ」を意識したコーディネートに身を包んでいます。黒いトップスとスカートからダークな雰囲気を感じつつも、肩が出たデザインや濃いめのメイクが色っぽいです。
「世界一かわいいオタクすぎる」10月31日の投稿では「ギリギリはっぴーハロウィン」とつづり、“平成オタク”の仮装を披露した内田さん。ファンからは「世界一かわいいオタクすぎる」「一緒にフィギュアショップ行きたい」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)