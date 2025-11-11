ミス東大候補、ミスコンの“ルッキズム論争”に言及。「『可愛ければ勝てる』時代ではなくなったと感じます」
「ミス＆ミスター東大コンテスト2025」の候補者である須賀ありささんは11月8日、自身のX（旧Twitter）を更新。ネットで話題を集めているミスコンのルッキズムについて言及しました。
【写真】須賀ありささん近影ショット
コメントでは、「わたしもそうおもう。人間的に興味がなかったら、離れられてしまう。人間味勝負になったなあと思う」「かわいいだけじゃなくて投稿する文章に何か魅力があったり、写真を投稿するのでもそこに見る人を楽しませようとか工夫のある人はやはり光る気がする。見た目ももちろん大事だけど」「見た目が適わなければ中身まで知ろうとしてくれる人がどれだけいるだろうか。の反面、SNSから流動するWeb投票なら写真しか見ない人もたくさんいる。可愛いだけの子はSNSの使い方や横の繋がり、政治的な動きが上手い子に負けるイメージ」などの意見が上がっています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「人間味勝負になったなあと思う」「ミスコンのルッキズム論争が話題ですが」と切り出した須賀さん。「審査項目の中で配信やWeb投票の比重が大きくなったことで『可愛ければ勝てる』時代ではなくなったと感じます」と所感を述べています。続けて「いかに多くの方に応援していただけるか。その意味で努力が評価されやすくなったことは嬉しいです。ありちゃーずの皆様いつもありがとうございます」と、ファンへの感謝を表しました。
ミスコン立命館でルッキズムが話題に「ミスキャンパス立命館2025」のグランプリが発表され、ネット上では“ルッキズム”を含むさまざまな意見が上がっていたことから、須賀さんは今回意見を表明したのでしょう。臆せず突き進む姿勢が伝わってきます。ミス＆ミスター東大コンテスト2025の結果が分かる“本番日”は12月14日です。待ち遠しいですね。
