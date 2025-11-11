演技がうまいと思う「STARTO社所属の30代タレント」ランキング！ 2位「松村北斗」、1位は？
All About ニュース編集部は10月7日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「STARTO社の30代タレント」に関するアンケート調査を実施。その結果の中から、今回は「演技がうまいと思うSTARTO社所属の30代タレントランキング」を発表します。
【12位までのランキング結果】
2位に選ばれたのは、SixTONESの松村北斗さん。
松村さんは、歌手活動はもちろん、俳優としても確かな演技力で存在感を放っています。2021年放送の連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』（NHK総合）では、繊細な表現力で視聴者の心をつかみ、俳優としての評価を確立しました。その後も、映画『ホリック xxxHOLiC』『キリエのうた』『夜明けのすべて』『ディア・ファミリー』『ファーストキス 1ST KISS』など話題作に次々と出演。10月10日より公開中の映画『秒速5センチメートル』では主演を務めており、今後の活躍にも目が離せません。
回答者からは「繊細な感情表現が得意で、役ごとにまったく違う人物に見えるほどの演技力を持っていると思うから」（20代女性／長崎県）、「俳優さんに負けない主役感とナチュラルなお芝居が魅力すぎる」（40代女性／愛知県）、「松村北斗さんを知ったきっかけがドラマで、アーティストだと知らなかったので初めは俳優として好きでした」（20代女性／石川県）、「演技が良い意味で素朴で自然。特に優しい演技の時の雰囲気変え凄い」（30代女性／栃木県）などの声が上がりました。
1位には、Hey! Say! JUMPの山田涼介さんが選ばれました。
山田さんは、アイドルとしての活動を続けながら、ドラマや映画で主演・メインキャストとして幅広く活躍しています。
2006年放送のスペシャルドラマ『探偵学園Q』（日本テレビ系）でドラマデビューを果たし、以降『金田一少年の事件簿N（Neo）』（日本テレビ系）、『セミオトコ』（テレビ朝日系）、『ビリオン×スクール』（フジテレビ系）、『ダメマネ！ ーダメなタレント、マネジメントしますー』（日本テレビ系）など、数々の話題作に出演。シリアスな役からコメディーまで自在に演じ分ける“演技の幅の広さ”が高く評価されています。
回答者コメントには「感情表現が繊細で、役柄に自然に入り込む演技力があるから。シリアスもコミカルもこなせるから」（50代女性／兵庫県）、「色んなジャンルの映画やドラマに出ていて、憑依する感じが上手だと思うからです」（60代男性／愛知県）、「ドラマや映画、舞台に何回も出演していて主演も演じられるから」（30代女性／熊本県）、「ドラマをみていて違和感なく主役もこなせる人達だと思う」（30代女性／茨城県）などの声がありました。※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：児玉 友梨 プロフィール
1987年東京都生まれ。フリーライター。地方に移住し、農業の傍ら地域の魅力や暮らしに役立つ情報を中心に寄稿しています。
(文:児玉 友梨)
