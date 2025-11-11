“美しすぎるラウンドガール”雪平莉左、崖っぷちの主人公に DMMショートドラマ「神の舌に拾われて - 次のダンナは億超え神シェフ -」独占配信開始
【モデルプレス＝2025/11/11】DMM TV上で縦型ショートドラマを配信する新たなサービス「DMMショート」にて、11月11日正午より「神の舌に拾われて - 次のダンナは億超え神シェフ -」（毎週火・金曜日に最新話追加）の独占配信が開始。“美しすぎるラウンドガール”雪平莉左が主演を務める。
料理人になる夢をあきらめ、日本一のシェフと名高い一条慎吾（東夏輝）と結婚した遠藤サアヤ（雪平）。慎吾がシェフを務める高級レストランでウエイトレスとして働いていたが、ある日同僚の二階堂莉子（吉田あかり）との不倫を目撃し、離婚とクビを告げられてしまう。そんな憔悴しきったサアヤにおにぎりを差し出したのは、かつてフィレンツェで夢を共にした天才シェフ・味園巧（仲野温）。彼との再会がサアヤの人生を大きく変えていく。
見どころは突然の裏切りから奇跡の出会いを経て徐々に立ち上がり、夢に向かって突き進むことを決意していくヒロインの姿。雪平はショートドラマへの出演は2作品目ながら「不倫相手や元旦那からの嫌がらせに耐えつつも明るい未来へ進んでいく主人公の気持ちに揺さぶられながら撮影最終日まで完走することが出来ました」と話し、どんな逆境にも立ち向かっていく主人公を演じきっている。
また、本作はレストランを舞台にしたシェフたちのストーリーである点も見どころの1つ。超高級レストランということもあり、来店するのは料理評論家やアラブの石油王など超VIPな客ばかり。「シェフ役をいつか必ずやりたいと思っていたのですごく嬉しかったです」と話す仲野温が演じる巧はそんなセレブたちを満足させる料理を次々と作り出していく。予想をはるかに超えたその調理法も見どころだ。（modelpress編集部）
皆さんこんにちは、遠藤サアヤ役の雪平莉左です。ショートドラマはまだ2作品目の挑戦という中で主演のお話をいただきとても嬉しく、緊張しました。不倫相手や元旦那からの嫌がらせに耐えつつも明るい未来へ進んでいく主人公の気持ちに揺さぶられながら撮影最終日まで完走することが出来ました。共演者の皆さまの演技力、スタッフの皆さまのサポートのおかげで素晴らしい作品になっていると思います。実際に料理や盛り付けをしお客様に食べてもらうシーン、巧の饒舌な食へのこだわりなど本当にレストランが実在するようで毎日ドキドキでした。ぜひ、ご覧ください！
味園巧役を演じさせていただきました仲野温です。今回この作品のお話をいただいた時、シェフ役をいつか必ずやりたいと思っていたのですごく嬉しかったです。裏切りから立ち上がる主人公の強さと爽快感が光る物語です。夫と後輩に不倫されすべてを失った彼女が、“神の舌”を持つ天才シェフと出会い、再び元の職場で復讐と再生を遂げていく姿が痛快。復讐だけでなく新たな愛や成長も描かれ、見た後にはスカッとした満足感が残る逆転ラブストーリーです。ぜひ見ていただけたらと思います！
【配信スケジュール】DMMショートで全30話独占配信
＃1〜＃８／11/11（火）正午〜
＃9〜＃11／11/14（金）正午〜
＃12〜＃14／11/18（火）正午〜
＃15〜＃17／11/21（金）正午〜
＃18〜＃20／11/25（火）正午〜
＃21〜＃23／11/28（金）正午〜
＃24〜＃26／12/2（火）正午〜
＃27〜＃30／12/5（金）正午〜
高級レストラン「エンパイアリゾートBistro東京」で働くウェイトレス・サアヤ。冷酷な元夫シェフとその不倫相手による嫌がらせにより、職場を追い出される。そんな中、かつての夢を共にした天才シェフ・巧と再会。職場の圧力や複雑な人間関係に立ち向かいながら、自らの再起と真の幸せを掴もうと奮闘するヒューマンドラマ。
