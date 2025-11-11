でか美ちゃん、美脚際立つショーパン私服公開「スタイル抜群」「着こなし可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/11/11】歌手でタレントのでか美ちゃんが11月9日、自身のInstagramを更新。ショートパンツの私服姿を公開した。
【写真】34歳美人タレント「脚が綺麗」ショーパン私服姿
でか美ちゃんは「ブラックコーデ」と記し、火曜パートナーを務めるラジオ番組「こねくと」（TBSラジオ／毎週月曜〜木曜ひる2時〜）出演時の私服姿を公開。パーカーにバルーンショートパンツ、ブーツを全て黒でまとめたコーディネートでスラリとした美しい脚を披露した。
この投稿に、ファンからは「おしゃれ」「着こなし可愛い」「スタイル抜群」「脚が綺麗」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
