『スター・ウォーズ』公式雑誌『Star Wars Insider』が、2026年刊行予定の第237号をもって廃刊となることがわかった。米公式サイトにて発表された。

『Star Wars Insider』は1978年にLucasfilm Fan Clubの会員向け雑誌として創刊され、1994年に現在の名称に変更。『スター・ウォーズ』関連作品の最新情報や特集、インタビュー、ファン投稿コーナーなどを扱った。英語圏の『スター・ウォーズ』ファンコミュニティの中で大きな存在感を示すこの雑誌の発行元は変遷しており、現在はTitan Magazines。隔月刊。日本でも特別篇が数度刊行された。

廃刊の理由は紙媒体の衰退にあるようだ。編集者クリストファー・クーパーはStarWars.comを通じ、「出版業界は計り知れないほど変化し、私たちはますますデジタル化が進む時代に生きています」とコメント。「悲しいことに、『Star Wars Insider』の歴史における本章は終わりを迎えようとしています」。

同じく編集を務めたブレット・レクターも同誌での仕事を「人生で最高の栄誉でした」と語り、「この雑誌が私の心の中で大きな場所を占めていると言って過言ではありません」と惜しんだ。

次の刊行は第235号で、『スター・ウォーズ／フォースの覚醒』（2015）公開10周年記念特集として2025年12月9日に米発売予定。2026年に最後の2号をリリース。「双子の夕日に向かって飛び立つように、タイタン社は栄光の炎の中に消えゆくでしょう」とクーパーは締め括った。

