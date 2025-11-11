Perfumeあ〜ちゃん、一般男性と結婚発表「ファンの人です」
【モデルプレス＝2025/11/11】3人組テクノポップユニット・Perfumeのあ〜ちゃん（36）が11月11日、自身のInstagramを更新。一般男性との結婚を発表した。
【写真】36歳Perfumeメンバー、結婚発表時に公開した華やかショット
あ〜ちゃんは「この度、一般男性と結婚しました」と報告し、お相手については「昔からずっと友達で、互いにいろんなことを知っているBest Friendであり、私のこと、Perfumeのことを心から応援してくれているファンの人です！笑 ファンの人と結婚することは私の夢でした。10代の私、おめでとう！やったね！」とファンであることを説明。「私はあ〜ちゃんであり、西脇綾香であり、プライベートも仕事も何もかもが“私”を合成する一部で裏も表もなく全てが私です」とし、＃を用いて自身についてつづり「いろいろあると思いますが、この中には行く末、＃お母さん ＃ママ ＃子供 ＃baby が私をかたどる一部として自然に入ってくるワードだと思って生きてきました」と記した。
そして、今後については「私を表現するいろんな良きワードがこれからもどんどんと増えて奥深い愛深い人間になって、みなさんにもっと笑顔とパワーを分けられるスーパーウーマンになりたいです。支持してくださる方々とそして私の大好きな家族のチームの輪を大きく強くしていきたいです」と意気込んだあ〜ちゃん。最後には「これからも、見守っていただけると幸いです」と結び、「もしも、あ〜ちゃんをいくつもの＃ハッシュタグ で表現していくとしたらみんなは何が思い浮かぶ？コメントしてね」とファンへ呼びかけていた。
あ〜ちゃんは1989年2月15日生まれ、広島県出身。Perfumeとして2005年にメジャーデビューを果たし、2007年にはシングル「ポリリズム」がブレイク。独⾃な楽曲・歌詞・ダンス・MCなどで多⽅⾯から評価を得た。
また、同グループは今年でデビュー20周年を迎え、2025年9月21日、「私たちは2026年からPerfumeを一度コールドスリープします」と2025年12月31日をもって活動休止することを発表。活動休止発表後の9月22日、23日には、東京ドームでコールドスリープ前のラストライブ「Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME」を開催した。（modelpress編集部）
