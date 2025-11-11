金村美玖（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/11/11】日向坂46の金村美玖が11月9日、自身のInstagramを更新。美しい脚がチラリとのぞく冬のコーディネートを公開した。

◆金村美玖、冬のピンクコーデで美脚チラリ


金村は「今日はめずらしくピンクな冬コーデ」とコメントし、ピンクの雪の結晶柄カーディガンに黒いフリンジのスカート姿を公開。フリンジのすき間から美しい脚をのぞかせている。

◆金村美玖の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「不思議なスカート」「着こなせるのすごい」「綺麗すぎる」「冬コーデ可愛い」「ピンク似合ってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

