日向坂46金村美玖、フリンジのすき間から美脚チラ見せ「着こなせるのすごい」「綺麗すぎる」と反響
【モデルプレス＝2025/11/11】日向坂46の金村美玖が11月9日、自身のInstagramを更新。美しい脚がチラリとのぞく冬のコーディネートを公開した。
【写真】日向坂46メンバー「不思議なスカート」美脚際立つフリンジコーデ
金村は「今日はめずらしくピンクな冬コーデ」とコメントし、ピンクの雪の結晶柄カーディガンに黒いフリンジのスカート姿を公開。フリンジのすき間から美しい脚をのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「不思議なスカート」「着こなせるのすごい」「綺麗すぎる」「冬コーデ可愛い」「ピンク似合ってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】日向坂46メンバー「不思議なスカート」美脚際立つフリンジコーデ
◆金村美玖、冬のピンクコーデで美脚チラリ
金村は「今日はめずらしくピンクな冬コーデ」とコメントし、ピンクの雪の結晶柄カーディガンに黒いフリンジのスカート姿を公開。フリンジのすき間から美しい脚をのぞかせている。
◆金村美玖の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「不思議なスカート」「着こなせるのすごい」「綺麗すぎる」「冬コーデ可愛い」「ピンク似合ってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】