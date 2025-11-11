新DCユニバース映画第1弾として2025年に劇場公開された『スーパーマン』より、ジミー・オルセン（スカイラー・ギソンド）を描くスピンオフドラマ「DC Crime（原題）」がDCスタジオとHBO Maxにて準備中であることがわかった。米が報じた。

デイリー・プラネット社で働くクラーク・ケントの同僚を主人公に描く犯罪ドキュメンタリー超ドラマ。シーズン1ではゴリラの姿をしたゴリラ・グロッドが中心となる。ドラマ「THE FLASH/フラッシュ」や和製アニメ映画『ニンジャバットマン』（2018）にも登場した人気ヴィランだ。

脚本、製作総指揮、ショーランナーを務めるのはの犯罪モキュメンタリー「アメリカを荒らす者たち」のダン・ペロー＆トニー・ヤセンダ。DCスタジオのジェームズ・ガンとピーター・サフランもエグゼクティブプロデューサーを手がける。

この企画は7月にももので、脚本至上主義を掲げるガンの承認を経て進行したと見られる。ヒーローチーム「ジャスティス・ギャング」の一員であるミスター・テリフィック（エディ・ガテギ）のスピンオフドラマ企画も伝えられていたが、本「DC Crime」が先に前進したようだ。

