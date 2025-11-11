2PM・ジュノ、映画『ベテラン3』への出演を「前向きに検討中」1作目は韓国で1000万人超動員

ボーイズグループ2PMのメンバー兼俳優ジュノは、映画『ベテラン3』に出演するだろうか。

11月11日、ジュノ側の関係者は、本サイト提携メディア『OSEN』に「ジュノが『ベテラン3』の制作スタッフからラブコールを受け、出演を前向きに検討中だ」と明らかにした。

映画『ベテラン』シリーズは、悪い奴は最後まで捕まえるベテラン刑事ソ・ドチョル（演者ファン・ジョンミン）が犯罪者を捕まえながら孤軍奮闘する物語を描いた作品で、現在2作目まで制作された。

去る2015年、韓国で『ベテラン』が公開され1341万人の観客を動員した後、9年後に公開された2作目の『ベテラン 凶悪犯罪捜査班』もやはり752万人の観客を集め、人気を博した。

1作目の悪役としては俳優ユ・アインが、2作目の新しい悪役としてはチョン・ヘインが出演して活躍したなか、3作目の新しいキャラクターとしてジュノにオファーが行き、期待が高まっている。

特に、2作目の最後に逮捕されたパク・ソヌ（演者チョン・ヘイン）が移送中に脱走したというニュースが伝えられ、新作の物語がこれと関連するか、好奇心を刺激している。

なお、ジュノは現在放送中のtvN土日ドラマ『テプン商事』に出演し、次はNetflixドラマ『CASHERO〜ヒーローは現金を持つ〜』に出演予定だ。

◇ジュノ プロフィール

1990年1月25日生まれ、本名イ・ジュノ。2008年9月にボーイズグループ「2PM」のメンバーとしてデビューした。2013年の映画『監視者たち』から俳優業に進出。ドラマ『記憶〜愛する人へ〜』『キム課長とソ理事〜Bravo! Your life〜』『ただ愛する仲』などに出演。除隊後のドラマ復帰作となった2021年『赤い袖先』で朝鮮王朝の王を熱演し、「2021 MBC演技大賞」でミニシリーズ部門男子最優秀演技賞とベストカップル賞の2冠に。2023年のドラマ『キング・ザ・ランド』のヒットで、俳優としての地位を不動のものとした。