実写版『ヒックとドラゴン』が、2025年11月12日よりダウンロード先行発売、11月26日よりレンタル配信開始となることがわかった。12月24日からは4K UHD＆ブルーレイ＆DVDが発売される。

北米の週末の3日間（6月20日～22日）で3700万ドルを突破し、週末興行収入ランキング2週連続1位を記録・全世界累計興行収入は約3億5800万ドルを記録する大ヒットとなっており、Rotten Tomatoesの観客スコアは驚異の98％、作品の満足度を表す「シネマスコア」A評価。

『マトリックス』シリーズや『スパイダーマン』シリーズなど、各作の監督と共にハリウッド映画に革新的な映像世界を生み出してきたビル・ポープが撮影監督（画づくりの総責任者）を務め、オスカーノミネート経験のあるディーン・デュボア監督と共に、本作のシリーズファンが愛してやまない物語全体の象徴となる壮大なスケール感を表現。オリジナルアニメが持つダイナミックさに加え、ハリウッドの最先端の技術を駆使した実写で登場人物の感情を深く追求し、現実的な緊張感も調和させた。

4K UHD＆ブルーレイ＆DVDでは初回封入特典として「ドラゴンコレクションカード(6枚)」が付属するほか、未公開シーンやNGシーン集、メイキングなどの映画『ヒックとドラゴン』を深掘りできる必見の映像特典を約85分収録（UHD／ブルーレイ共通）。対象店舗限定のオリジナル特典も存在する。

『ヒックとドラゴン』は、2025年11月12日よりダウンロード先行発売、11月26日よりレンタル配信開始。2025年12月24日より4K UHD＆ブルーレイ＆DVD発売。レンタルブルーレイ＆DVD同日リリース。

