忙しい母の“爆速＆激うまランチ”→冬のアイラップハックに6万いいね「すぐ食べられる！」「真似する」【ママリ】

アイラップに具材を1食分ずつ→お手製鍋セットに

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、もっ☺︎4y🌸&3m🌳(@wan_nyan_chun_)さんの投稿です。仕事や子育てなどで忙しいときには、料理をしたくないな…なんて日もありますよね。もっさんはある日、八百屋さんで白菜をお得に買えたそう。そこで、SNSでよく見かけるライフハックを試し投稿したところ、アイラップを使った“いつでもお鍋セット”に注目が集まりました！

2児の母・もっ☺︎4y🌸&3m🌳(@wan_nyan_chun_)さんはある日、八百屋さんで白菜をお得に購入！SNSで見かけたライフハックを実践して投稿したところ、アイラップを使った“いつでもお鍋セット”に反響が続々寄せられました。お鍋以外にも、さまざまな料理に応用することができますよ！

©wan_nyan_chun_

最近見つけた八百屋さんで白菜が一玉250円やったから

アイラップに鍋の具材一食分を入れて冷凍した！

食べる時はプチっと鍋と一緒に煮込むだけ！

私の一人ランチ！🍲

アイラップに好きな鍋の具材を一食分ずつ入れて冷凍。食べるときは『プチッと鍋』と一緒に煮込むだけで、味付けも簡単です！疲れて帰宅して、サッと何か食べたいときにもピッタリ。まとめて仕込んでおくことで、後が楽になりますね。



この投稿には「これ、うどん、野菜炒め、お鍋、味噌汁、蒸し野菜…とても役に立つ」「これ去年やったらもう最高に助かりました。助かる、本当に！」といったコメントが寄せられていました。まとまった時間があるときなど準備しておくと、サッと食べたいときに便利ですね。アイラップを使った素晴らしいライフハックでした！

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）