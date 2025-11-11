忙しい母の“爆速＆激うまランチ”→冬のアイラップハックに6万いいね「すぐ食べられる！」「真似する」【ママリ】
この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、もっ☺︎4y🌸&3m🌳(@wan_nyan_chun_)さんの投稿です。仕事や子育てなどで忙しいときには、料理をしたくないな…なんて日もありますよね。もっさんはある日、八百屋さんで白菜をお得に買えたそう。そこで、SNSでよく見かけるライフハックを試し投稿したところ、アイラップを使った“いつでもお鍋セット”に注目が集まりました！
仕事や子育てなどで忙しいときには、料理をしたくないな…なんて日もありますよね。そんなとき、少しの手間でサッと食べられるものがあると、気持ちが楽になるになるのではないでしょうか。2児の母・もっ☺︎4y🌸&3m🌳(@wan_nyan_chun_)さんはある日、八百屋さんで白菜をお得に購入！SNSで見かけたライフハックを実践して投稿したところ、アイラップを使った“いつでもお鍋セット”に反響が続々寄せられました。お鍋以外にも、さまざまな料理に応用することができますよ！
アイラップに好きな鍋の具材を一食分ずつ入れて冷凍。食べるときは『プチッと鍋』と一緒に煮込むだけで、味付けも簡単です！疲れて帰宅して、サッと何か食べたいときにもピッタリ。まとめて仕込んでおくことで、後が楽になりますね。
アイラップに具材を1食分ずつ→お手製鍋セットに
仕事や子育てなどで忙しいときには、料理をしたくないな…なんて日もありますよね。そんなとき、少しの手間でサッと食べられるものがあると、気持ちが楽になるになるのではないでしょうか。
©wan_nyan_chun_
最近見つけた八百屋さんで白菜が一玉250円やったから
アイラップに鍋の具材一食分を入れて冷凍した！
食べる時はプチっと鍋と一緒に煮込むだけ！
私の一人ランチ！🍲
アイラップに好きな鍋の具材を一食分ずつ入れて冷凍。食べるときは『プチッと鍋』と一緒に煮込むだけで、味付けも簡単です！疲れて帰宅して、サッと何か食べたいときにもピッタリ。まとめて仕込んでおくことで、後が楽になりますね。
この投稿には「これ、うどん、野菜炒め、お鍋、味噌汁、蒸し野菜…とても役に立つ」「これ去年やったらもう最高に助かりました。助かる、本当に！」といったコメントが寄せられていました。まとまった時間があるときなど準備しておくと、サッと食べたいときに便利ですね。アイラップを使った素晴らしいライフハックでした！
記事作成: minaduki23
（配信元: ママリ）