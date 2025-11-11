元テレビ朝日アナウンサーでトヨタに転職した富川悠太さんが長男とのショットを公開した。

１１日までにインスタグラムで「【立夢とスガキヤ】」と始めて、「たまたま名古屋で時間が合ったので、立夢と２人でスガキヤ行きました」と長男・富川立夢（りずむ）とラーメンを食べたことを報告。「子どものころ、大好きだったスガキヤに息子と行ける日が来るなんて笑 大袈裟（おおげさ）かもしれませんが嬉（うれ）しいです」とつづって、芸能事務所に所属した長男と２人のラーメン店での写真や食べる様子などをアップ。

最後に「東海圏に住んだことあるみなさんならこの嬉しさ、伝わりますよね？？笑」と共感を呼び掛けて締めた。

この投稿には「懐かしい 食べたい」「久しぶりに食べたい」「東海圏のソウルフードですよね 同感」などの声が寄せられている。

富川さんはテレ朝の看板番組である「報道ステーション」のメインキャスターなどを務め、２０２２年３月に退社。その後はトヨタに転職した。長男の立夢は、２３年の「第３６回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」でファイナリストに進出し、芸能界入りした。