◆Ｓａｒｅｅｅ―ＩＳＭ「Ｓａｒｅｅｅ―ＩＳＭ〜Ｃｈａｐｔｅｒ９〜」（１０日、新宿ＦＡＣＥ）観衆６００（超満員札止め）

プロレス界の“太陽神“Ｓａｒｅｅｅが主宰する「Ｓａｒｅｅｅ―ＩＳＭ」は１０日、新宿ＦＡＣＥで行う「Ｓａｒｅｅｅ―ＩＳＭ〜Ｃｈａｐｔｅｒ９〜」を開催した。

第３試合のシングルマッチで１０月にマリーゴールドを退団し今月２日にみちのくプロレスに入団したＭＩＲＡＩが移籍初戦で登場。ガンバレ☆プロレスのＹｕｕＲＩと初対戦した。

みちのくプロレスのジャージーに身を包み、出身地である岩手・宮古市の「観光親善大使」のたすきをかけてリングに登場したＭＩＲＡＩ。試合は、ＹｕｕＲＩの強烈な張り手を浴びるなど窮地の連続。それでもラリアットで反撃すると、最後は、みちのくプロレス道場で教えられた腕と足を固める変形ストレッチでギブアップを奪い、移籍初戦を飾った。

バックステージでＭＩＲＡＩは「みちのくプロレス所属のＭＩＲＡＩです」とあいさつ。所属初戦がＳａｒｅｅｅ―ＩＳＭに「ちょっと…考えさせられるというか、前なら想像できなかったことが起きてるなっていう感じがします」と明かし、フィニッシュの技を「今までにない引き出しで勝てたんじゃないでしょうか。みちのくプロレスの練習で教えてもらった技です。早速勝ててうれしいです」と誇った。

さらに、ＹｕｕＲＩとの再戦に意欲を見せ、Ｓａｒｅｅｅへ「１月１日、試合決まりましたね。よろしくお願いします」と来年１月１日に後楽園ホールで行う「謹賀新年＆大谷晋二郎エイド」で決まったＳａｒｅｅｅとの一騎打ちに燃えていた。

◆１１・１０新宿全成績

▼スペシャルタッグマッチ３０分１本勝負

○Ｓａｒｅｅｅ、鈴季すず（１９分１２秒 リストクラッチ式裏投げ→体固め）なつぽい●、橋本千紘

▼タッグマッチ２０分１本勝負

伊藤薫、○ボジラ（１５分４１秒 レフェリーストップ）ＶＥＮＹ●、ナイトシェイド

▼シングルマッチ２０分１本勝負

○ＭＩＲＡＩ（１５分２０秒 変形ストレッチ）ＹｕｕＲＩ●

▼タッグマッチ２０分１本勝負

ＣｈｉＣｈｉ、○叶ミク（１２分１５秒 ジャーマンスープレックスホールド）八神蘭奈、鉄アキラ●

▼１０分１本勝負

○岡優里佳（７分４１秒 腕ひしぎ逆十字固め）望天セレネ●