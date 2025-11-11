【勝利の女神：NIKKE フォルクヴァン：モイストラビット】 受注期間：11月11日～2026年3月3日 2026年7月～8月 発売予定 価格：24,200円

ホビージャパンは、フィギュア「勝利の女神：NIKKE フォルクヴァン：モイストラビット」をホビージャパンオンラインショップ、ポストホビー厚木店にて予約受付を開始した。発売は2026年7月～8月を予定し、価格は24,200円。

本商品は「勝利の女神：NIKKE」のキャラクター「フォルクヴァン」を1/7スケールフィギュア化したもの。モイストラビット衣装で立体化され、メリハリのあるスタイルや涼しく開いた胸元や尻尾、腰のアクセサリやバニー耳も細かく造形されている。

バニー衣装部分やストッキングの質感や紫の長く綺麗な髪や可愛らしい笑顔も作り込まれている。

受注期間：11月11日～2026年3月3日

2026年7月～8月 発売予定

価格：24,200円

スケール：1/7

サイズ：全高約28.5cm（頭頂部まで約26.5cm）

