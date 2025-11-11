¡Ö¥¯¥ë¡¼¥¸¥ó¥°¤ÏÊ¿²º¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¡×¡ÚÁíÎÏÆÃ½¸¡Û¤³¤Î½ñ¤½Ð¤·¤¬¤¹¤´¤¤¡ª
¿´¤òÄÏ¤à¡Ö½ñ¤½Ð¤·¡×¤Î°úÎÏ
¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¡¢¤³¤Î°ìÊ¸¤Ï¡Ä¡Ä¡×
²¿µ¤¤Ê¤¯¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿½ñÀÒ¤Î½ñ¤½Ð¤·¤Ë¥¬¥Ä¥ó¤ÈÆ¬¤ò²¥¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤«¡©
ËÜ¤ÎËÁÆ¬¡¢ÆÉ¼Ô¤¬ºÇ½é¤Ë¿¨¤ì¤ë¤½¤Î¿ô¹Ô¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËºîÉÊ¤Î´é¡£ºî¼Ô¤¬ÃÎ·Ã¤ò¹Ê¤ê¡¢Çº¤ßÈ´¤¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤ÇÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿ÞÕ¿È¤Î°ì·â¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁíÎÏÆÃ½¸¡Û¤³¤Î½ñ¤½Ð¤·¤¬¤¹¤´¤¤¡ª ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»ý¤Ä¡Ö½ñ¤½Ð¤·¡×¤ËÃíÌÜ¡£Æü¡¹¡¢¸ÀÍÕ¤È³ÊÆ®¤¹¤ë¹ÖÃÌ¼Ò¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¡Ö°ì½Ö¤Ç¿´¤òÄÏ¤Þ¤ì¤¿¡×¡Ö»×¤ï¤ºÓ¹¤Ã¤¿¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¤Ö¤ÃÈô¤Ó¤¹¤®¤ÆÌÜ¤òµ¿¤Ã¤¿¡×¼î¶Ì¤Î½ñ¤½Ð¤·¤ò¡¢Ç®¤¤¿äÁ¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
Âè11²ó
¥¯¥ë¡¼¥¸¥ó¥°¤ÏÊ¿²º¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¹âÍü¤æ¤»Ò¤µ¤óÃø¡ØÌ¿¤Î¥¯¥ë¡¼¥º¡Ù¤ÎËÁÆ¬¤Î½ñ¤½Ð¤·¤Ç¤¹¡£
¡ÚÌ¿¤Î¥¯¥ë¡¼¥º¡Û2020Ç¯£±·î¡¢²£ÉÍ¤ò½Ð¹Á¤·¤¿¹ë²ÚµÒÁ¥¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹¹æ¤Ï¡¢¹á¹Á¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢ÂæÏÑ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²Æì¡¦ÆáÇÆ¤ò·Ð¤Æ¡¢£²·î£´Æü¤Ë²£ÉÍ¤ËÌá¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÄ¾Á°¡¢¹á¹Á¤Ç²¼Á¥¤·¤¿Ãæ¹ñ¿Í¾èµÒ¤¬È¯¾É¤·¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¡£Á¥Æâ¤Ç¤âÈ¯Ç®¤·¤¿¾èµÒ¤¬¼¡¡¹¤Ë°åÌ³¼¼¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤È¤¡¢Â¿¤¯¤Î¾èµÒ¤Ï¤Þ¤À¡Ö°ÛÊÑ¡×¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ë¤Ï¡¢¾×·âÅª¤Ê¾ðÊó¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¡£È¯Ç®¤·¤¿31¿Í¤Î¾èµÒ¤Î¤¦¤Á¡¢10¿Í¤¬¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹ÍÛÀ¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¡¡¡ÖÌô¤ò¡×¡Ö¾ðÊó¤ò¡×¾ÇÁç¤òÊç¤é¤»¤ë¾èµÒ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¡¢¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£¤ä¤¬¤Æ·Þ¤¨¤¿¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤ÎÊÌ¤ì¡¼¡¼¡£°å»Õ¡¢¾èµÒ¤Ø¤Î½Å¸ü¤Ê¼èºà¤ÇÉÁ¤¤À¤¹¡¢´¶ÎÞ¤Î¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡Ô¿äÁ¦¥³¥á¥ó¥È¡Õ
¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥£¥ë¥¹´¶À÷¤¬¹¤Þ¤Ã¤¿¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡£°ì¸«¡¢²¿¤ÎÊÑÅ¯¤â¤Ê¤¤Ê¸¾Ï¤¬¤½¤Î¸å¤ÎÉÔ²º¤ÊÅ¸³«¤ò°Å¼¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»×¤ï¤º°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸¥¢¡Ë
Í£°ìÌµÆó¤Î¡Ö½ñ¤½Ð¤·¡×¤ÎÀ¤³¦¡£¤³¤Î°ìÊ¸¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡ÖÂ³¤¡×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¼¤ÒËÜ½ñ¤òÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
