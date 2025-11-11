岩田剛典、“ひみつ道具”開発を懇願 役者業の悩み告白「本番直前まで不安なときもある」
ダンス&ボーカルグループ・三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典が11日、都内で行われたアンファーのメンズスキンケアブランド「DISM（ディズム）」のブランドアンバサダー就任＆新CM発表会に登壇。役者業を助けてくれる“ひみつ道具”の開発を懇願した。
【写真】かっこよすぎでしょ⋯グレースーツで爽やかに登場した岩田剛典
トークでは、CMで研究員を演じていることにちなんで、もし自分が開発者だったら作りたい天才的商品を問われ、「台詞が一瞬で覚えられる商品」とフリップで発表。「暗記パン」といわゆるドラえもんのひみつ道具だとにっこり明かした。
「本当に役者、表現することは楽しいんですけど、記憶しなければいけないというのは本当に大変なんですよね」と本音を吐露しつつ、「セリフ覚えがいい役者さんとかもいますけど、自分は毎日コツコツちょっとずつやらないと。なんなら本番直前まで不安なときもある」と苦笑いしつつ、「少しでも楽になるような“暗記パン”を、ぜひDISMで開発していただきたいと思います」と今回就任したブランドに懇願。会場には笑いが起こっていた。
岩田が出演する新CM「ディズム 美顔器 研究篇」「ディズム 白泡洗顔 飛び出る篇」は、きょう11日からテレビとWEBで順次公開される。
【写真】かっこよすぎでしょ⋯グレースーツで爽やかに登場した岩田剛典
トークでは、CMで研究員を演じていることにちなんで、もし自分が開発者だったら作りたい天才的商品を問われ、「台詞が一瞬で覚えられる商品」とフリップで発表。「暗記パン」といわゆるドラえもんのひみつ道具だとにっこり明かした。
岩田が出演する新CM「ディズム 美顔器 研究篇」「ディズム 白泡洗顔 飛び出る篇」は、きょう11日からテレビとWEBで順次公開される。