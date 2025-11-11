Perfumeのあ〜ちゃん（36）が11日、自身のインスタグラムを更新。一般男性との結婚を発表した。

「この度、一般男性と結婚しました」と報告。お相手について「昔からずっと友達で、互いにいろんなことを知っているBest Friendであり、私のこと、Perfumeのことを心から応援してくれているファンの人です！笑」と明かした。

「ファンの人と結婚することは私の夢でした。10代の私、おめでとう！やったね！」と幸せいっぱいにつづった。

「私はあ〜ちゃんであり、西脇綾香であり、プライベートも仕事も何もかもが“私”を合成する一部で裏も表もなく全てが私です。もしも私自身を#で表現するとしたら、#Perfume #歌手 #singer #ダンス #3人組 #広島 #あ〜ちゃん #おしゃべり #明るい #旅 #スイーツ #美容 #hralthy #女性 #家族…いろいろあると思いますが、この中には行く末、#お母さん #ママ #子供 #babyが私をかたどる一部として自然に入ってくるワードだと思って生きてきました」と記した。

「私を表現するいろんな良きワードがこれからもどんどんと増えて奥深い愛深い人間になって、みなさんにもっと笑顔とパワーを分けられるスーパーウーマンになりたいです」と決意。「支持してくださる方々とそして私の大好きな家族のチームの輪を大きく強くしていきたいです。これからも、見守っていただけると幸いです」とつづった。

「もしも、あ〜ちゃんをいくつもの#ハッシュタグで表現していくとしたらみんなは何が思い浮かぶ？コメントしてね」とファンに呼びかけて結んだ。