娘に食事を十分に与えず、自力で歩くのが困難になるほど衰弱させたなどとして、30代の母親と交際相手の20代の男が逮捕されました。

保護責任者遺棄の疑いで逮捕されたのは、都内に住む30代の母親と交際相手の20代の男です。2人は今年7月ごろ、都内の自宅で母親の娘に1日1食しか与えず低栄養状態にさせ、医療機関を受診させずに放置したなどの疑いがもたれています。

女の子が保護された際の体重は平均よりも10キロほど軽く、一時、自力で歩くのが困難な状態でおむつをはかされていたということです。

近隣住民

「（きょうだいは）肉付き良かったけど、（女児は）やっぱ痩せてたね。家族が多いから食べ物大量に必要じゃないですか。でも全然買ってる雰囲気もないし」

取り調べに対して母親は「おかゆを与えたりはしていた」と容疑を一部否認し、男は容疑を認めているということです。

2人は同居する女の子のきょうだいに暴行したなどとして、先月、逮捕されていました。

女の子の体や頭などには複数のあざとやけどの痕があり、警視庁は余罪についても調べる方針です。