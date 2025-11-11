3人組テクノポップユニット「Perfume」のあ〜ちゃんが、自身のインスタグラムを更新。

結婚したことを公表しました。

【写真を見る】【 Perfume・あ〜ちゃん】 結婚を発表 「私のこと、Perfumeのことを心から応援してくれている ファンの人です！笑」





あ〜ちゃんは「この度、一般男性と結婚しました。」と、投稿。



続けて「昔からずっと友達で、互いにいろんなことを知っているBest Friendであり、私のこと、Perfumeのことを心から応援してくれている ファンの人です！笑」と、綴りました。



そして「ファンの人と結婚することは私の夢でした。10代の私、おめでとう！やったね！」と、記しました。



あ〜ちゃんは「私はあ〜ちゃんであり、西脇綾香であり、プライベートも仕事も何もかもが“私”を合成する一部で裏も表もなく全てが私です。もしも、私自身を# で表現するとしたら、#Perfume #歌手 #singer #ダンス #3人組 #広島 #あ〰︎ちゃん #おしゃべり #明るい #旅 #スイーツ #美容 #healthy #女性 #家族 …いろいろあると思いますが、この中には行く末、#お母さん #ママ #子供 #baby が私をかたどる一部として自然に入ってくるワードだと思って生きてきました。」と、投稿。



続けて「私を表現するいろんな良きワードがこれからもどんどんと増えて奥深い愛深い人間になって、みなさんにもっと笑顔とパワーを分けられるスーパーウーマンになりたいです」と、綴りました。



そして「支持してくださる方々とそして私の大好きな家族のチームの輪を大きく強くしていきたいです。これからも、見守っていただけると幸いです。」と、記しました。

最後に、あ〜ちゃんは「もしも、あ〜ちゃんをいくつもの#ハッシュタグ で表現していくとしたらみんなは何が思い浮かぶ？ コメントしてね」と、ファンに向けて呼びかけています。





