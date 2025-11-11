歌手の武田鉄矢が１１日、フジテレビ系「サン！シャイン」に出演。鈴木憲和農相が検討している「おこめ券」配布について言及した。

番組では政府のコメ政策について議論。小泉進次觔前農相を中心に進めてきた米増産方針から一転して、鈴木農相は方針転換を明言。経済対策として進めている「おこめ券」配布について賛否の声があることも伝えた。

武田は「『おこめ券』頂くと、ないよりうれしいんじゃないかな。鈴木さんっていう方がお考えになっているのは、お米の価値を変えないということなんじゃないかな。増産するとやっぱり値段が下がっちゃいますから。そういう意味での考えじゃないですかね」と鈴木農相の“肝いり”政策に理解を示した。

コメンテーターの鈴木おさむ氏が「もらえてうれしいのは大前提ですけど、じゃあ、みんなの中で、何で現金じゃないのかっていう今回、疑問だと思うんですよ」と疑問を呈した。

すると武田が「は〜い、戦後世代から。現金ってやっぱり生々しいんですよ」と反論。「ウチはね、貧しいたばこ屋だったですけど、かあちゃんが現金でお金を人に渡すときに、安いちり紙１枚でもいいから、くるんでましたよ。生で渡すときには必ず『ごめんなさいね』って謝ってましたよ。『裸でごめんなさい』と。それよりはお米の方が」と私見を述べていた。