『レジャー白書2022』によれば登山の参加人口は440万人（21年度）と、たいへん多くの方が楽しんでいます。一方、登山を通じて遭遇した出来事や気づいたこと、”あるある”などをブログで発信し、人気を博しているのが主婦のたまごさん。今回のテーマは「山の水」です。

【最終コマ】沢の水は少なくとも煮沸しないと…

山での「グビッ」はちょっと待って

登山に飲料水は多めに持っていく私。でも、つい“もったいない”気持ちが勝って、チビチビ飲んでしまいがち。

だから登山道に「水場」と書かれた標識を見ると、もうそれだけでテンションが上がってしまいます。夏の炎天下なら、冷たい沢水で手を洗い、顔をぬらすだけでも生き返るよう。



【１】お腹の調子が悪いワケは…

でも、そこでグビッと飲むのは……やっぱりちょっと待って！

実際、どんなに澄んで見えても、野山の水には動物の糞尿や死骸、微生物が混ざっていることがあります。

特に数年前に「本州でもエキノコックス発見」というニュースを見て以来、私自身は山の生水を口にしなくなりました。

山の中での腹痛は＜地獄＞

どうしても飲まなければならない場合も、一度は煮沸し、冷ましてから口にする私。

テント泊の夜などは、水場の水を沸かし、程よく冷めた後に耐熱ペットボトルへ入れたりと、とにもかくにも、安全には代えられないのです。



【２】沢水を飲んで以来、お腹が…

そういえば山小屋で出会った登山のベテランらしい女性の方も言っていました。

「お腹を壊して以来怖くて、決して山の水は口にせず、重くてもちゃんと販売された水入りペットボトルを持ち歩くようにしている」

うん、よくわかる。

山の中で腹痛なんて、想像しただけで地獄です。ウォシュレットなんてあるわけはないし、そもそもトイレ自体が遠い……。

山の水を持ち帰るのはマナー違反

ちなみに上高地に流れる梓川。

「日本一美しい川」とも言われるけれど、それでも川の水をそのまま飲むのは、おすすめできないとか。



【３】あのエキノコックスが北海道以外にも！

幸い、上高地には蛇口のある水場が整備されているので、私はいつもそちらを利用しています。

思い出すのは、尾瀬を訪れたときのこと。

あまりの清らかさに「この水を家族に持って帰ろう」と、ペットボトルに詰めようとしたら、登山仲間から止められました。

自然の恵みは“その場で楽しむ”のが鉄則

「山の水を持ち帰るのはマナー違反。処理されていない生水をペットボトルに入れて翌日まで持ち歩くのは、衛生的にも危険ですよ」

そう言われてハッとしました。

確かに自然の恵みは“その場で楽しむ”のが鉄則なのです。

普段意識していないかもしれませんが、私たちは「世界一」ともいわれるほど、厳しい基準を満たした水道水を飲んでいますし、お腹も意外にデリケート。

なので山の水は“見る専”くらいがちょうどいいかもしれません。

どうしても飲みたいなら、必ず煮沸か浄水器を通すなど、十分に準備をしてから。

お腹が無事なまま終わったら、登山はもっと楽しい！