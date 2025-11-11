佐藤健が“緑ヘア”にイメチェン！ 「窒息しそうな位カッコいい」「反則級」など反響
俳優の佐藤健が、11月10日（月）に自身のInstagramを更新。髪色を緑に染めてイメージチェンジした最新ショットを披露し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】美男美女のコラボが豪華！ 佐藤健＆i‐dle ミヨンの2ショット
■i‐dle ミヨンとのコラボが話題
自身が主演するNetflixシリーズ『グラスハート』に登場し、現実の世界でもデビューを飾ったバンドTENBLANKによる単独アジアツアー「TENBLANK from “Glass Heart” FAN MEETING - ASIA TOUR feat. Takeru Satoh」を開催中の佐藤。この日は、11月8日（土）に開催されたソウル公演のオフショットが複数枚投稿された。
写真には、舞台裏の様子やステージで歌唱している姿などアーティスト佐藤健のさまざまな表情が収められたカットのほか、ピースポーズを逆さまにして頭に添えた、猫耳ポーズを決めているかわいらしい1枚もアップされている。
また、同日に韓国のグローバルガールグループi‐dleのミヨンと特別披露したサプライズコラボステージの様子も公開。
コメントには「窒息しそうな位カッコいい」「反則級」「カッコ良すぎる」と佐藤の緑ヘアのスタイルを絶賛する声や、「ミヨンさんとのコラボも素敵」「毎回違うステージに挑戦してる姿、カッケーです」「ソウルファンミーティング！とても感動的でした。ありがとう takeruさん」など公演の感想が見られた。
引用：「佐藤健」Instagram（＠takeruxxsato）
