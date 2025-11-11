「TENBLANK from “Glass Heart” FAN MEETING - ASIA TOUR feat. Takeru Satoh」ソウル公演オフショット　※「佐藤健」Instagram

　俳優の佐藤健が、11月10日（月）に自身のInstagramを更新。髪色を緑に染めてイメージチェンジした最新ショットを披露し、ファンから反響が寄せられている。

【写真】美男美女のコラボが豪華！　佐藤健＆i‐dle ミヨンの2ショット

■i‐dle ミヨンとのコラボが話題

　自身が主演するNetflixシリーズ『グラスハート』に登場し、現実の世界でもデビューを飾ったバンドTENBLANKによる単独アジアツアー「TENBLANK from “Glass Heart” FAN MEETING - ASIA TOUR feat. Takeru Satoh」を開催中の佐藤。この日は、11月8日（土）に開催されたソウル公演のオフショットが複数枚投稿された。

　写真には、舞台裏の様子やステージで歌唱している姿などアーティスト佐藤健のさまざまな表情が収められたカットのほか、ピースポーズを逆さまにして頭に添えた、猫耳ポーズを決めているかわいらしい1枚もアップされている。

　また、同日に韓国のグローバルガールグループi‐dleのミヨンと特別披露したサプライズコラボステージの様子も公開。

　コメントには「窒息しそうな位カッコいい」「反則級」「カッコ良すぎる」と佐藤の緑ヘアのスタイルを絶賛する声や、「ミヨンさんとのコラボも素敵」「毎回違うステージに挑戦してる姿、カッケーです」「ソウルファンミーティング！とても感動的でした。ありがとう takeruさん」など公演の感想が見られた。

　引用：「佐藤健Instagram（＠takeruxxsato）