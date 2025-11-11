店舗営業は新会社が承継

（株）シーズ（水戸市）は10月24日、水戸地裁より特別清算開始決定を受けた。

負債総額は40億9720万円（2025年2月期時点）。



西部ストアー（株）の商号で設立され、1960年6月に水戸市で初となる本格的なスーパーマーケットを開店した。以降、茨城県央・県北地区を地盤とするスーパーマーケットチェーンとして展開。各店舗の大型化を図りながら、2002年2月には（株）カスミ（つくば市）との資本・業務提携も果たし、事業を拡大してきた。

しかし、大手スーパーの出店攻勢、同業間競争の激化で業績は伸び悩み、不採算店の閉鎖や既存店の業態転換を進めてきたものの、近年の年間売上高は100億円を下回り、採算面も低調に推移していた。





こうしたなか、2025年6月2日にカスミの全額出資で（株）セイブ（水戸市）が新たに設立され、事業を移管。当社は2025年6月、（株）セイブから現商号へ変更。9月3日、存続期間の満了により解散していた。なお、店舗は新会社により営業継続されている。※（株）シーズ（TSRコード:280035748、法人番号:9050001001439、水戸市住吉町284−1、設立1959（昭和34）年6月、資本金5000万円）※（株）カスミ（TSRコード:280002971、法人番号:8050001016297、つくば市）※（株）セイブ（TSRコード:042404860、法人番号:2050001056753、水戸市）