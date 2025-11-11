「息子のお嫁さんになってほしい女子プロ」ランキング7位は子供に優しそうなイメージがある選手
プレーで魅せつつ、ファンサービスも欠かさない女子プロたち。ツアー会場では、子供へのサイン対応をするなど、優しく思いやりのある姿を見ることもある。アスリートとしてだけでなく女性としても魅力的な女子プロたちは、現代版“大和撫子”ともいえるだろう。そこで、「息子のお嫁さんになってほしい女子プロ」は誰か、雑誌『ALBA』の読者にアンケートを実施。7位に選ばれたのは、子供に優しそうなイメージがある青木瀬令奈だ。
【ランキング】お嫁さんになってほしい女子プロは？ 1位〜10位まとめ
【7位】青木瀬令奈ツアー通算5勝、プロ15年目の青木瀬令奈が7位に選ばれた。「子どもに対して優しそう」「性格が良さそうだから」「落ち着いてプレーされているので、日常生活でも安心できそう」などのコメントが寄せられた。2015年に初めてシード権を獲得してから、長期離脱することなく、試合に出続けているプロのひとり。その理由を「プロテストに受かってから4年間下部ツアーにいたこともあって、試合に出ることの大切さやありがたさを感じています」と話し、試合に出続けた方がリズムを作りやすく、体調管理も上手くできるそう。5勝を達成した後には、「年齢はただの数字。年齢を重ねるにつれてゴルフがうまくなっている」と、年齢に対して前向きなコメントも残している。キャディ兼コーチの大西翔太氏とは10年以上タッグを組んでいるが、「基本的に、普段はほとんど（大西氏の意見を）聞かないタイプ」らしい。程よい距離感で、末永く良い関係を続けられそうだ。◇ ◇ ◇1位〜10位にランクインしたのは？→関連記事で【「息子のお嫁さんになってほしい女子プロ」ランキング！ 安田祐香に青木香奈子……現代版“大和撫子”は誰だ？】を掲載中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【ランキング】お嫁さんになってほしい女子プロは？ 1位〜10位まとめ
【ランキング】一緒にお酒を飲みたい女子プロは？ 1位〜10位を発表
“右プッシュ”と“チーピン”が出なくなる！ 吉田優利もやっている『グリップエンド』の動かし方とは？
「コロンと開かない包み込めそうな顔が好き」 安田祐香が“相棒”を選ぶときの絶対条件とは？
青木香奈子が髪をほどいたらこうなる【女子プロ写真】
【7位】青木瀬令奈ツアー通算5勝、プロ15年目の青木瀬令奈が7位に選ばれた。「子どもに対して優しそう」「性格が良さそうだから」「落ち着いてプレーされているので、日常生活でも安心できそう」などのコメントが寄せられた。2015年に初めてシード権を獲得してから、長期離脱することなく、試合に出続けているプロのひとり。その理由を「プロテストに受かってから4年間下部ツアーにいたこともあって、試合に出ることの大切さやありがたさを感じています」と話し、試合に出続けた方がリズムを作りやすく、体調管理も上手くできるそう。5勝を達成した後には、「年齢はただの数字。年齢を重ねるにつれてゴルフがうまくなっている」と、年齢に対して前向きなコメントも残している。キャディ兼コーチの大西翔太氏とは10年以上タッグを組んでいるが、「基本的に、普段はほとんど（大西氏の意見を）聞かないタイプ」らしい。程よい距離感で、末永く良い関係を続けられそうだ。◇ ◇ ◇1位〜10位にランクインしたのは？→関連記事で【「息子のお嫁さんになってほしい女子プロ」ランキング！ 安田祐香に青木香奈子……現代版“大和撫子”は誰だ？】を掲載中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【ランキング】お嫁さんになってほしい女子プロは？ 1位〜10位まとめ
【ランキング】一緒にお酒を飲みたい女子プロは？ 1位〜10位を発表
“右プッシュ”と“チーピン”が出なくなる！ 吉田優利もやっている『グリップエンド』の動かし方とは？
「コロンと開かない包み込めそうな顔が好き」 安田祐香が“相棒”を選ぶときの絶対条件とは？
青木香奈子が髪をほどいたらこうなる【女子プロ写真】