Àè½µ7Æü¤Þ¤ÇJFEÀ¥¸ÍÆâ³¤¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¡Ê²¬»³¸©¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡ÊJLPGA¡Ë¤ÎºÇ½ª¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë22¿Í¤Î¥Ä¥¢¡¼¥×¥í¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¸½Ìò¤Î¹â¹»3Ç¯À¸¤äÂç³ØÀ¸¤Î¤Û¤«¡¢Ä¹¤¤³¤³°À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿¡ÈµÕÍ¢ÆþÁª¼ê¡É¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î·ÐÎò¤âÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤À¡£¤³¤³¤«¤é¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡©¡¡ÍýÁÛ¤Î¥×¥íÁü¤Ï¡©¡¡¹ç³Ê¼Ô¤ÎÀ¼¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¢¤É¤±¤Ê¤¤¡ª¡¡¥È¥Ã¥×¹ç³Ê¤Î¸½ÌòJK¡¦°ËÆ£°¦²Ú
JLPGAºÇ½ª¥×¥í¥¹¥È¡¡·ë²Ì
