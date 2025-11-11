島袋ひのが首位で後半をプレーしている。（撮影：福田文平）

＜Dormy Ladies Cup 最終日（一日競技）◇11日◇上野原カントリークラブ(山梨県)◇6190ヤード・パー72＞マイナビネクストヒロインツアー今季第16戦が行われている。先ほど、出場する50人全員がハーフターンした。

7アンダーで首位に立つのは前半「30」をたたき出した24歳・島袋ひの。後半も10番でバーディを奪った。2打差に25歳の新藤励が続く。先週行われた日本女子プロゴルフ協会最終プロテストで合格した選手は4人出場。佐田山鈴樺と前多愛、池羽陽向が4アンダーグループと上位で続いている。千田萌花は1アンダーでプレー中。現在ポイントランキング1位の郡山瞳、前戦優勝の林亜莉奈は2アンダーにつけている。
