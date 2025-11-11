【話題】ファミマ、パピコを2個買うともらえる「パピコ専用セーター」が再登場
ファミリーマートは11月11日、パピコを2個購入するとファミマカラーの「パピコセーター」がもらえるキャンペーンを全国のファミリーマートで開始した。
「パピコ」を2個買うと「パピコセーター」がもらえる
2025年6月に同社のオリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」とパピコのコラボレーションとして、同ブランドの人気アイテム「ラインソックス」を想起させるファミマカラーのパピコ専用パピコセーターとして展開したところ、SNSを中心に話題となり好評を博した。追加の要望が多かったことを受け、再び同キャンペーンを開催するに至ったという。今回は1店舗あたりの数量を10個から15個に増やし、より多くの人が手に取れるよう準備している。
対象商品は「パピコ チョココーヒー」(205円)、「パピコ ホワイトサワー 濃い味」(194円)、「パピコ 大人のショコラ」(259円)、「パピコ 大人の濃厚ジェラートピスタチオ」(259円)で、2個購入するごとにパピコセーターが1つもらえる。キャンペーン期間は2025年11月11日10:00〜11月24日までで、なくなり次第終了となる。
左から「パピコ チョココーヒー」(205円)、「パピコ ホワイトサワー 濃い味」(194円)、「パピコ 大人のショコラ」(259円)、「パピコ 大人の濃厚ジェラートピスタチオ」(259円)
