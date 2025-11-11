【福袋2026】nana’s green tea、グッズとギフトカードを組み合わせた豪華福袋が登場 価格の約1.8〜1.9倍相当のラインアップ
抹茶・日本茶をテーマにしたカフェブランド「nana’s green tea」が、2026年に迎える創業25周年を記念した特別仕様の『2026年福袋』を発表した。人気イラストレーター・アオタケ エリコによる描き下ろしイラストを用いたオリジナルグッズを詰め合わせ、11月20日正午よりオンライン予約を開始する。
【写真】抹茶アイスを食べる瞬間の“思わずこぼれる笑み”が表現…”和ポップ”なイラストが可愛い！
2026年福袋は5400円セットと8900円セットの2種類を展開（数量限定）。いずれも同ブランドのギフトカードやオリジナルグッズを組み合わせた豪華な内容で、価格の約1.8〜1.9倍相当となる。アオタケが手がけたイラストは、「和ポップ」をテーマに、抹茶を楽しむ人物や鶴をモチーフにしたデザイン。日常の中に華やかさを添える世界観が特徴だ。
5400円セットには、トートバッグ、風呂敷ランチマット、かや織ふきん、ティーバッグ2種（宇治煎茶・ほうじ茶）、抹茶とほうじ茶のフィナンシェ各2個に加え、ドリンクギフトカード2枚、パフェギフトカード2枚、360KYUSU1000円オフチケットが入る。
一方、8900円セットでは、上記内容にキャニスター缶、そば猪口、まめ皿、海老かきもちを加えた豪華仕様。トートバッグはライトグレー（5400円セット）とグリーン（8900円セット）の2色展開で、厚手のコットン生地にPVCコーティングを施し、汚れに強い仕様となっている。
アオタケ エリコは1990年京都生まれ。インテリアメーカー勤務を経てフリーのイラストレーターに転身し、ユーモアとスタイリッシュさを併せ持つ線画で人気を集めている。自身の誕生日2月6日が「抹茶の日」となる縁から、今回のコラボが実現したという。
予約はオンラインでの事前制となり、店頭受取か宅配便配送を選択できる。店頭受取は12月21日23時59分まで受付、受取期間は12月26日から28日、または12月29日から2026年1月3日まで。宅配便配送は12月17日23時59分までの受付で、12月30日から1月3日にかけて順次発送予定。詳細は公式サイトで確認できる。
また、11月5日からはテイクアウト利用者を対象に、福袋デザインを使用したオリジナルステッカーのプレゼント企画を実施。なくなり次第終了で、全国のnana’s green tea各店（一部店舗を除く）で配布する。
