三代目JSB岩田剛典、後輩を絶賛「彼はダンスの天才」 パフォーマンスに沸くメンバーの反応明かす
ダンス＆ボーカルグループ・三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典が11日、都内で行われたアンファーのメンズスキンケアブランド「DISM（ディズム）」のブランドアンバサダー就任＆新CM発表会に登壇。後輩であるFANTASTICSの世界を大絶賛した。
【全身ショット】かっこよすぎでしょ⋯グレースーツで爽やかに登場した岩田剛典
トークでは、CMで「天才だ！」が口癖の研究員を演じていることにちなんで、「まわりにいる天才だと思う人」を問われ、岩田はフリップで「世界」と回答。後輩でFANTASTICSのメンバー・世界が天才だと発表した。理由を聞かれると、「彼はダンスの天才だと思います。最近コミュニケーションをとれていないんで、急に名前を出されてびっくりしているかもしれないですけど」と笑いをこぼしつつ、「努力の天才でもあるんでしょうけど、生まれ持ったリズム感というか、ダンスの申し子的な。努力してもたどり着けないような彼のオリジナリティがあると思います」と大絶賛した。
司会からLDHを「天才の集団」と表現されると、謙そんしつつ「世界“は”天才」と苦笑い。「いつもステージで、ダンスのフリースタイルを披露するパートがあるんですけど、世界のときはメンバーもみんなワクワクする」と裏側を明かし、「ダンスがうますぎるんで、場が持っちゃうんですよ。フォーエイトとかエイトエイトとかやるんですけど、ひとりで16エイトくらいやる」と身近な天才の存在にうれしそうに語っていた。
岩田が出演する新CM「ディズム 美顔器 研究篇」「ディズム 白泡洗顔 飛び出る篇」は、きょう11日からテレビとWEBで順次公開される。
