『ディズニー・クリスマス』10年ぶり新パレード『トイズ・ワンダラス・クリスマス！』華やかに開幕 ミッキーたちとおもちゃが贈る“魔法のクリスマス”
東京ディズニーランド（TDL）と東京ディズニーシー（TDS）では、11日から12月25日までスペシャルイベント『ディズニー・クリスマス』を開催している。期間中は、両パークをはじめ、ディズニーホテルやディズニーリゾートライン、イクスピアリでもクリスマス限定のプログラムを展開し、東京ディズニーリゾート全体でホリデーシーズンを盛り上げている。
【写真全89枚】10年ぶり新パレード！ TDL『トイズ・ワンダラス・クリスマス！』
TDLでは、10年ぶりとなるクリスマスの新パレード『トイズ・ワンダラス・クリスマス！』を公演。サンタクロースのトイファクトリーに届いた子どもたちの手紙をもとに、サンタクロースとエルフたちが作り上げたおもちゃたちが、ミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちと登場し、ゲストとともに遊びながら、笑顔と魔法に満ちた時間を届ける内容となっている。
パレードは、子どもから大人まで楽しめる参加型の構成で、観客も手拍子やダンスで一体となって楽しめる。登場キャラクターやおもちゃたちは、この時期だけの衣装をまとい、カラフルで華やかな演出がクリスマス気分を一層高めている。
さらに、人気アトラクション『カントリーベア・シアター』もクリスマス仕様に変更。昨年に続き、この季節だけの特別バージョン『カントリーベア・シアター“ジングルベル・ジャンボリー”』として上演される。
両パークには、クリスマス限定のグッズやメニュー、装飾も登場。スペシャルグッズには、優しい色合いの衣装をまとったクリスマスの妖精“リルリンリン”のぬいぐるみやニット、ミッキーマウスたちのぬいぐるみバッジなどがラインナップされており、パーク全体がホリデームードに包まれている。
