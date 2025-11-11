すき家『ガンダム ジークアクス』コラボ18日開始 店内放送＆限定トッピングセット登場
すき家は11日、アニメ『機動戦士Gundam(ガンダム) GQuuuuuuX(ジークアクス)』とのコラボキャンペーン「このひととき、キラキラ。」を18日午前9時より開催することを発表した。
【画像】美味そう！すき家×『ジークアクス』トッピングセット＆グッズ公開
今回のキャンペーンでは、すき家の店内で楽しそうに食事をするオリジナルビジュアルのキャラクターが登場。対象メニューの注文で「オリジナルステッカー」や「オリジナルA5クリアファイル」がもらえるキャンペーンを実施する。
さらに、キャラクターによるオリジナル店内放送やすき家公式Xでのプレゼントキャンペーンなど、様々な企画でキャンペーンを盛り上げていく。
対象メニューとしてコラボ限定の“M.A.V(マヴ)トッピングセット”が登場。“山かけ×オクラ” や“ねぎ×明太マヨ”の相性抜群な組み合わせを、好きなメイン商品にトッピングして楽しめる。
“M.A.Vトッピングセット”1点の注文につき、オリジナルグッズを1つプレゼント。オリジナルグッズは第1弾では「オリジナルステッカー」を全6種類、第２弾では「オリジナルA5クリアファイル」を全８種類用意する。
【対象商品】
・山かけオクラM.A.Vトッピングセット（みそ汁付き）520円
・ねぎ明太マヨM.A.Vトッピングセット（みそ汁付き）320円
