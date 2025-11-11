ポテトチップスなどが人気の菓子メーカー「湖池屋」（東京）の新工場が、岐阜県海津市南濃町に建設され、１０日に完成記念式典が行われた。

全国でも最大級の規模で、中部地方では初の工場。オリジナルのポテトチップスを作れる見学施設も設けられた。（杉本奏）

輸送コスト削減

完成した中部工場は、敷地面積約２万９０００平方メートルで、１２月から稼働を始める予定。木曽三川に囲まれた豊かな地下水があることなどが立地の決め手になり、約１００億円を投じて建設された。従業員は県内を中心に正社員４０人、パート７０人を新規採用し、今後も増やしていく。

工場で製造されたポテトチップスなどは、主に東海・北陸地域で販売されるほか、一部商品は関西にも運ばれる。

湖池屋によると、生産ラインが東日本に偏っていた中、同工場の稼働により輸送コストが６〜７割ほど削減できるという。また、工場や、敷地内に建てられた物流倉庫の屋根に太陽光パネルを設置し、生産に必要な電力の一部を賄う。

この日、式典に出席した同社の佐藤章社長は「中部工場は日本のスナックの進化に合わせて戦略商品を作る基幹工場になる」と述べ、２０３０年に売り上げ１０００億円（総売り上げベース）を目標に掲げた。

岐阜名物で味付け

工場には見学施設「湖池屋ＧＯＧＯ！ファクトリー」もあり、「マイポテチ作り」を体験できる。岐阜名物の鶏（けい）ちゃんや朴葉味噌（ほおばみそ）などの八つのフレーバー（味）から好きなものを組み合わせ、好きなデザインをパッケージに描ける。

この日は湖池屋の広告に出演している縁でアーティストの中島健人さんと、子役の永尾柚乃さんも工場を訪問。「マイポテチ作り」などを楽しんだ。

体験した中島さんは「中部工場は地球環境にも配慮した最新の設備、システムなどを見ることができる。多くのみなさんに見学してもらいたい」と呼びかけた。

施設見学は来春から地元の小中学生を対象に始め、順次一般の見学も無料で受け付けるという。

◇

工場の開業を記念して、岐阜名物の飛騨牛を使用した「湖池屋プライドポテト 日本の神業 飛騨牛炭火焼」が全国で発売されている。参考小売価格１７０円前後（税抜き）。