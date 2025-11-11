Àõ±Û¥´¥¨¡Öº²¤«¤é¤Î¶«¤Ó¤¬¶Á¤¤¤¿¡×¡¢Î®¹Ô¸ì¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤Î¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ¤Ë¥¨¡¼¥ë¡ÖÂç¾Þ¤ò¼è¤Ã¤Æ¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥¸¥ã¥ë¥¸¥ã¥ë¡Ê¸åÆ£½ßÊ¿¡á41¡¢Ê¡ÆÁ½¨²ð¡á42¡Ë¡¢µÈËÜ¿·´î·à¤Î¥¢¥¡Ê56¡Ë¡¢»³ÅÄ²Ö»Ò¡Ê50¡Ë¡¢¥¶¡¦¥×¥é¥ó9Àõ±Û¥´¥¨¡Ê51¡Ë¤¬11Æü¡¢Âçºå»Ô¤Î¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¡ÊNGK¡Ë¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¡¡¹ë²Ú¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë·î´Ö¡×Âè3ÃÆÈ¯É½²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
NGK¤Ï1987Ç¯11·î1Æü¤Ë³«¶È¡£38¼þÇ¯¤ò½Ë¤¤¡¢¹ë²Ú½µÂØ¤ï¤ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ä38¼þÇ¯¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¥Á¥±¥Ã¥È¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
Âè3ÃÆ¤Ç¤Ï¡Ö¶Ë¾åÍî¸ì¡ß¾Þ¥ì¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óº×¤ê¡ß¥¢¥¿·´î·à¥¦¥¤¡¼¥¯¡ª¡Á¤ª¤â¤¤¤Ã¤¤ê¾Ð¤Ã¤¿¤é¡¡¤¤¤£¤è¤©¡Á¡ª¡Á¡×¤ò³«ºÅ¡£Íî¸ì¤Ë¤Ï·ËÊ¸ÄÁ¡¢¾Þ¥ì¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óº×¤ê¤Ë¤ÏÃæÀî²È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¢NON STYLE¤éM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê²¦¼Ô¡¢¥é¥¤¥¹¡¢¥¸¥ã¥ë¥¸¥ã¥ë¤é¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬¥Í¥¿¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
20Ç¯¤Î¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¤òÀ©¤·¤¿¥¸¥ã¥ë¥¸¥ã¥ë¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡£º£¤Ç¤ÏNGK¤ÇÍ£°ì¡¢¥È¥ê¤ò¾þ¤ë¥³¥ó¥Ó¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¡ÆÁ¤Ï¡Ö¥³¥ó¥È¤Î¥È¥ê¤Ç¥³¥ó¼è¤ê¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡¢¸åÆ£¤Ï¡Ö¥³¥ó¥È»Õ¾¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
5Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö2025 T¡õDÊÝ¸±¥°¥ë¡¼¥×¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È30¸ì¤Ç¤Ï¡¢¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄÆÆ¹¨¤Î¡ÖÄ¹Âµ¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤¬¡¢Àõ±Û°Ê³°¤Î4¿Í¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤º¡£Àõ±Û¤¬¡ÖÃÎ¤Ã¤È¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡£Ãç´Ö¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¢¤¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÄÅÅÄ·¯¤Îº²¤«¤é¤Î¶«¤Ó¤¬¶Á¤¤¤¿¡×¤È»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Àõ±Û¤Ï¡ÖÂç¾Þ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£20Ç¯¸å¤¯¤é¤¤¤Ë¸«¤¿¤é¡¢¡Ø¤³¤ì¡¢²¿¤ä¤Ã¤¿¤ó¤ä¡©¡Ù¤È¤¤¤¦³Ú¤·¤ß¤â¤¢¤ë¡×¡£1991Ç¯¤Ë¤Ï¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼ÉÍ¤µ¤ó¤Î¥®¥ã¥°¡Ö¡Ä¤¸¤ã¤¢¡Á¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤¬Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤Þ¤¿µÈËÜ¤Ç°ìÈ¯¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼è¤Ã¤¿¤éÍî¤Á¤ë¤È¤¤¤¦¥¸¥ó¥¯¥¹¤â¡×¤È¤Ý¤Ä¤ê¡£
¤³¤ì¤Ë¥¢¥¤Ï¡ÖÄÅÅÄ·¯¤ÏÂç¾æÉ×¤è¡£º²¤Ç¤ä¤ë·Ý¿Í¤ä¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éº²¤Î¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£°ìÈ¯²°¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¡£Ê¡ÆÁ¤â¡ÖÄÅÅÄ¤µ¤ó¤Ï³Î¼Â¤Ë¤ª¤â¤·¤í¤¤¿Í¤Ê¤Î¤ÇÍî¤Á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Âç¾Þ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢¸åÆ£¤Ï¡Ö¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£ËÍ¤â¡ØÄ¹Âµ¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤¯¤é¤¤Î®¹Ô¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÊÖ¤·¤¿¤¤¡£¡Ø¤ê¤ó¤°¤ê¤ê¤ó¤°¤ê¡Ù¡×¤È¼«¤é¤Î¥®¥ã¥°¤ò¤µ¤¯Îö¡£Àõ±Û¤Ï¡Ö¤¼¤Ò¤È¤â¡¢¡ØÄ¹Âµ¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¡Ø¤ê¤ó¤°¤ê¤ê¤ó¤°¤ê¡Ù¤Ç2Ç¯Ï¢Â³Âç¾Þ¤ò¡×¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£