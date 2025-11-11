※このお話は作者神谷もちさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

たくろうは彼女のちはると同棲をスタートさせてすぐに、ちはるとその家族に違和感を持つ。やがてちはるが両親に毎月10万円もの仕送りをしていることを知り、彼女のためにおかしいと指摘するが、ちはるにとっては当たり前のことで…。悩んだ末に実家に帰ることにしたちはるに、たくろうはついに彼女の両親を「親として最低」と言ってしまう。するとちはるが気分を害し、「私の家族のこと、悪く言わないで」と返すのだった。



■どっちが普通か基準はない！

■うちではこれが普通なの！■家族を見捨てるくらいなら…ちはるの家族の「普通」はたしかに非常識なのですが…。それでも、大好きな彼氏から「普通じゃない」と何度も言われたら傷つくし、怒ってしまうのもわかりますよね…。深い愛情から彼女を正そうとしていたたくろうがついに匙を投げ、「君もフツーじゃないよ！」と声を荒げます。すると「家族を見捨てるくらいなら私はフツーじゃなくていい」「あなたの言うフツーは私にとっては異常だよ」と返すちはる！ まるで別人のようですね…！でもちはる、本当に搾取されたままでいいの…!?(神谷もち)