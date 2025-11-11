歌手・酒井法子（５４）が美しいドレス姿を披露した。

１１日までに自身のインスタグラムを更新し「私はこの度本田美奈子さんの暖かな愛溢（あふ）れるイベントに参加させて頂きました」と報告。２００５年に急性骨髄性白血病で亡くなった歌手・本田美奈子．さん（享年３８）をしのんで３日に行われたコンサート「２０２５ ＬＩＶＥ ＦＯＲ ＬＩＦＥ 音楽彩」だ。

「本田美奈子さんがこの世を去って、早、２０年もの月日が流れました。急性骨髄性白血病という難病と闘い抜き、もう一度歌いたい、ステージに立ち、輝きたい。どんなに辛くても諦めずに前を向いて生きた美奈子さん。笑顔を絶やさなかった美奈子さん。そんな美奈子さんだったから沢山の方々に今も鮮明に記憶の中で生き続け、愛されつづけていらっしゃいます」と本田さんへの思いを記す。「会場は隅々まで暖かな音楽と、愛で溢れていました。私は美奈子さんが病院で書かれた散文を一つの歌詞にまとめ、平原誠之さんの作曲により命を吹き返した『ありがとう』を歌わせて頂きました」と伝えた。

「このような大役を授かり、至らぬところばかりで今日まで感想が書けませんでした。だけど、平原さんから暖かな労いのメッセージを頂き、この歌の本当の使命このイベントの大切さを思い出す事ができました」と振り返る。「ＬＩＶＥ ＦＯＲ ＬＩＦＥは、白血病をはじめとした難病患者の方やその家族の方達の闘病生活における困難や悩みをやわらげ、どんなときにも夢や希望を持ち続けられる社会の実現をめざしていらっしゃるのです。私自身も、このような素晴らしいイベントに参加させて頂いた事、早見優さん、松本伊代さん、森口博子さんを始めとする、諸先輩方、本田美奈子さんを大切に想う皆様の輪に迎えて頂いた事心から感謝致しております」と感謝の気持ちをつづった。

そして「これからも、本田美奈子さんと言う天使のような心を持った周りの方々を太陽のように照らし続けた素晴らしい歌手、人としても尊敬と憧れの念しか感じない素晴らしい女性が生きていた事、輝いていた事を忘れずに今を生きる事が出来るこの命に感謝して行こうと思います。参加させてくださり本当に本当に有難う御座いました」と長文を締めた。

酒井はパープルの華やかドレス姿でにっこり。５４歳と思えぬ美ぼうにフォロワーは「法子さんいつになっても若くて綺麗」「全く衰えない可愛さ」「宇宙一綺麗」とほれぼれしていた。