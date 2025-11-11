年内での「コールドスリープ」を発表した３人組テクノポップユニット・Ｐｅｒｆｕｍｅの「あ〜ちゃん」こと西脇綾香が１１日に自身のインスタグラムを更新し、結婚を発表した。お相手は一般男性で「私のこと、Ｐｅｒｆｕｍｅのことを心から応援してくれているファンの人です！笑」と説明した。

「この度、一般男性と結婚しました」と報告。お相手について「昔からずっと友達で、互いにいろんなことを知っているＢｅｓｔ Ｆｒｉｅｎｄであり、私のこと、Ｐｅｒｆｕｍｅのことを心から応援してくれているファンの人です！笑」とつづり、「ファンの人と結婚することは私の夢でした。１０代の私、おめでとう！やったね！」とうれしそうに伝えた。

そして「もしも、私自身を＃（ハッシュタグ） 表現するとしたら」と続け、「＃Ｐｅｒｆｕｍｅ ＃歌手 ＃ｓｉｎｇｅｒ ＃ダンス ＃３人組 ＃広島 ＃あ〰︎ちゃん ＃おしゃべり ＃明るい ＃旅 ＃スイーツ ＃美容 ＃ｈｅａｌｔｈｙ ＃女性 ＃家族 …いろいろあると思いますが、この中には行く末、＃お母さん ＃ママ ＃子供 ＃ｂａｂｙ が私をかたどる一部として自然に入ってくるワードだと思って生きてきました」とハッシュタグをつけ、未来を想像。「私を表現するいろんな良きワードがこれからもどんどんと増えて奥深い愛深い人間になって、みなさんにもっと笑顔とパワーを分けられるスーパーウーマンになりたいです。支持してくださる方々とそして私の大好きな家族のチームの輪を大きく強くしていきたいです」と記した。

ファンに対しては「これからも、見守っていただけると幸いです」と伝え、「もしも、あ〜ちゃんをいくつもの＃ハッシュタグ で表現していくとしたらみんなは何が思い浮かぶ？コメントしてね」と呼びかけた。

私はあ〜ちゃんであり、西脇綾香であり、プライベートも仕事も何もかもが“私”を合成する一部で裏も表もなく全てが私です。

